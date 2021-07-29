Как в Крыму преследуют русских мусульман

После аннексии Крыма Российской Федерацией десятки крымских татар стали фигурантами уголовных дел. Их судили за терроризм, массовые беспорядки, применение насилия к представителям власти. Однако не только крымские татары не смогли вписаться в новую политическую реальность. Славяне, принявшие ислам в украинском Крыму, стали одной из самых уязвимых групп на полуострове.

Иван Селенцов

Первый случай преследования русского мусульманина в аннексированном Крыму произошел в день референдума — 16 марта 2014 года пропал Иван Селенцов (Абу Юсуф). Иван вышел из дома в Симферополе, и на него сразу налетели вооруженные люди, надели наручники и с мешком на голове увезли в здание СБУ. По словам мусульманина, похитители разговаривали с "ярко выраженным российским акцентом" и сами не отрицали, что работают в ФСБ.

Абу Юсуф был заметной фигурой в мусульманской общине полуострова. Он бесплатно распространял переводы Корана. Примерно за неделю до инцидента на него уже обращали внимание — Селенцов выезжал из Крыма, а на обратном пути на блокпосту "Чонгар" его автомобиль был остановлен неизвестными в масках и с оружием. Они предположили, что Иван — "ваххабит". Представитель "Правозащитного движения Крыма" Энвер Кадыров считает, что именно тогда спецслужбы зафиксировали телефонный номер мусульманина и установили за ним слежку.

Двое суток — 16 и 17 марта — Абу Юсуф находился в здании СБУ. 17 марта Селенцова привезли в Киевский райотдел милиции, где он провел ночь, а уже на следующий день, 18 марта, доставили в суд. Однако заседание не состоялось: на месте Ивану вручили уже готовый приговор, а сразу после этого мусульманина отправили в спецприемник на 15 суток за якобы мелкое хулиганство.

Узнать о судьбе пропавшего адвокатам и правозащитникам удалось лишь 20 марта. После освобождения Иван Селенцов покинул Крым и рассказал журналистам, что силовики заставляли его признаться в подготовке теракта "с участием "Правого сектора" и боевиков Сирии".

Юрий (Нури) Примов

23 января 2015 года в домах крымских мусульман прошли первые обыски. В тот же день были задержаны, а затем арестованы 4 человека — Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Ферат Сайфуллаев и Юрий (Нури) Примов. Позже их назовут "Севастопольской группой".

Юрий Примов, еще один русский мусульманин, жил в селе Штормовое под Севастополем. Он выступал за присоединение полуострова к России, голосовал на референдуме и добровольно получил российский паспорт. Вместе с Русланом Зейтуллаевым, Рустемом Ваитовым и Фератом Сайфуллаевым Примов работал на стройке в окрестностях Севастополя. По версии следствия, мусульмане организовали и участвовали в деятельности севастопольской ячейки запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир". Вины своей все четверо не признали.

В материалах дела указано, что ни Юрий, ни его товарищи не имели оружия, взрывчатки и боеприпасов. Они не планировали совершать террористические акты и не призывали других к противоправным действиям. Следствие не нашло доказательств, свидетельствующих о планах мусульман по захвату власти и свержению конституционного строя Российской Федерации. В основу обвинения легли аудиозаписи, согласно которым мусульмане вели дискуссии на религиозные и политические темы, а также показания "тайного свидетеля" и выводы религиоведческой экспертизы. "Крымская солидарность" отмечает, что последняя проведена специалистами в области филологии и культурологии, не обладающими достаточными знаниями об исламе.

7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес Примову приговор — 5 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). За пару месяцев до оглашения правозащитный центр "Мемориал" признал "севастопольскую четверку" политзаключенными.

Юрий Примов отбывал наказание в колонии №5 в Республике Марий Эл. 22 января 2020 года он и Рустем Ваитов были освобождены, став первыми фигурантами крымских дел "Хизб ут-Тахрир", покинувшими стены исправительного учреждения. В течение 8 лет бывшие заключенные должны находиться в Крыму, обоим назначен административный надзор. На Примова и Ваитова наложены существенные ограничения: они обязаны два раза в месяц отмечаться в отделе полиции, находиться дома с 22:00 до 6:00 и не имеют право без разрешения покидать регион проживания. Также им запрещено посещать места массового скопления граждан.

В 2017 году от имени крымчан были поданы жалобы в ЕСПЧ. Примов и Ваитов жаловались на нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод: на бесчеловечное обращение со стороны силовиков (статья 3), нарушение права на свободу (статья 5), на справедливый суд (статья 6) и назначение наказания, не основанное на законности (статья 7). Бывшие заключенные, проживающие в Крыму, отметили, что подвергались дискриминации по религиозному признаку. Европейский суд до сих пор не коммуницировал жалобу мусульман.

Вадим Сирук с женой

Вадим Сирук и Анна Богачева — мусульмане из полуострова. Анна начала интересоваться исламом в университете — в ее окружении было много студентов из разных стран мира, которые и познакомили девушку с религией.

Вадим Сирук вырос в Нижнегорском районе республики, с детства дружил с крымскими татарами и увлекся исламом. Вадим и Анна познакомились друг с другом будучи мусульманами, поженились в 2012 году. В 2014 году, уже после аннексии Крыма, у них родилась дочь Амира.

Сирук был видным представителем мусульманской общины Ялты, много занимался благотворительностью. Рано утром 11 февраля 2016 года в его доме сотрудники ФСБ провели обыск. В тот же день Сирук был задержан по подозрению в участии в террористической организации. Позже было добавлено обвинение в попытке насильственного захвата власти.

Доказательная база следствия — записи со скрытой камеры, которые якобы свидетельствуют о конспиративных собраниях, на которых присутствовал Сирук и его товарищи. Защита утверждает, что это были обычные кухонные разговоры о религии и политике, из которых нельзя делать выводы о причастности мусульман к деятельности запрещенной организации. Фигуранты дела свою вину отрицают.

12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Вадима Сирука к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") и ч. 1 ст. 30, ст 278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти"). Прокурор при этом просил 15 лет строго режима.

После приговора его этапировали в исправительную колонию №2 в городе Салавате, где он находится и поныне.

25 июня 2020 года Военный апелляционный суд в Московской области оставил приговор Вадима в силе. 26 мая 2021 года Верховный суд снова отказал защите в пересмотре дела.

1 марта 2018 года правозащитный центр "Мемориал" признал Сирука и других фигурантов ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" политзаключенными.

В 2016 году у них родилась вторая дочь — Ханифа, которая так и не увидела отца. В декабре 2020 Вадим Сирук стал лауреатом литературной премии "Крымский инжир/Qırım İnciri" за стихотворение "Палаючi серця" (Горящие сердца) в специальной номинации "Слова свободы".

Волна преследований мусульман в Крыму началась в январе 2015 года, тогда были заведены первые уголовные дела о причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Представители движения считают своей миссией объединение всех мусульман, отвергая при этом насильственные методы борьбы.

"Хизб ут-Тахрир" легальна в Украине, но в РФ ее деятельность признана террористической. Эксперты аналитического центра "Сова" считают, что движение запрещено в России неправомерно. Отмечается, что его сторонники не были уличены в реальной заговорщической деятельности, а обвинения выдвигаются лишь на основании партийной активности, например, распространения литературы.

По данным правозащитного центра "Мемориал", в настоящее время в связи с причастностью к "Хизб ут-Тахрир" преследуется 84 жителя Крыма и Севастополя. В основном — крымские татары, а также русские, украинцы, азербайджанцы и крымчане иного этнического происхождения. Еще несколько имамов (настоятелей мечетей — "Idel.Реалии") на полуострове привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ ("Незаконная миссионерская деятельность").