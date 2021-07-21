Мали: на временного президента напали с ножом во время праздничной молитвы

Временный президент Мали Ассими Гойта стал жертвой нападения с применением ножевых ранений после праздничной молитвы в Большой мечети в столице страны Бамако, сообщили в его офисе.

«Злоумышленник был немедленно скручен охраной. Расследование продолжается», - говорится в сообщении президента в Twitter во вторник.

По словам журналиста информационного агентства AFP, временного лидера сразу же Мали увезли, он также сказал, что видел кровь на месте происшествия, хотя неясно, кто был ранен.

Позже во вторник Гойта объявил, что у него всего «очень хорошо».

«Это часть лидерства - всегда есть недовольные», - сказал он в заявлении, транслированном на государственном телеканале.

«Есть люди, которые в любой момент могут попытаться вызвать нестабильность».

Нападение произошло, когда имам выводил верующих за пределы мечети, чтобы совершить жертвоприношения животных.

Министр по делам религий Мамаду Коне сообщил AFP, что мужчина «пытался убить президента ножом», но был задержан.

По некоторым сообщениям нападавший выдал себя за сотрудника мечети.

На данный момент не ясно был ли нападавший членом какой-то вооруженной группировки, которые действуют в Мали о сопредельных стран, является ли он военным или гражданским.

Напомним, что 38-летний Гойта был приведен к присяге в прошлом месяце, несмотря на негативную дипломатическую реакцию из-за своего второго захвата власти за девять месяцев.

В августе 2020 года полковник Гойта совершил военный переворот, в результате которого президент Ибрагим Бубакар Кейта был смещен после нескольких месяцев антиправительственных протестов по поводу коррупции и неспособности справиться с ухудшающимся кризисом безопасности, который впервые возник в 2012 году.

В конце мая Гойта, который занимал пост вице-президента Мали в переходном правительстве, и которому было поручено вернуть страну к гражданскому правлению в феврале 2022 года, снова захватил власть, обвинив временного президента Баха Ндау и премьер-министра Моктара Уана в том, что они не проконсультировались с ним по поводу перестановок в кабинете.

Лидер Мали был не единственным главой государства, который вчера подвергся нападению во время молитвы. В Кабуле ракетами был обстрелян президентский дворец, где совершали молитву Ашраф Гани и другие члены правительства.