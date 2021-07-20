Президентский дворец в Кабуле был обстрелян ракетами во время праздничной молитвы

Ракеты упали возле дворца президента Афганистана в Кабуле во время праздничной молитвы, приуроченной к Курбан-байраму, сообщают официальные лица и СМИ.

По сообщению агентства Reuters со ссылкой на сообщения местных СМИ во вторник, немедленных сообщений о травмах и ранениях не поступало. Пока не ясно, кто стоит за атакой.

Судя по телевизионным кадрам президент Ашраф Гани продолжал молиться, несмотря на многочисленные громкие взрывы в этом районе.

Ракеты, выпущенные примерно в 8:00 часов утра были слышны по всей укрепленной Зеленой зоне, в которой находится дворец и несколько посольств, включая миссию США.

Позже Гани произнес речь с открытой трибуны, которую транслировали местные СМИ.

По крайней мере, три ракеты упали в столицу Афганистана, когда город начал праздновать Ид аль-Адха, сказал официальный представитель министерства внутренних дел Мирваис Станекзай.

«Сегодня враги Афганистана нанесли ракетные удары по разным частям Кабула», - добавил он.

«Все ракеты попали в три разные части города. Исходя из нашей первоначальной информации, у нас нет жертв. Наша команда ведет расследование».

В прошлом уже не раз президентский дворец Гани обстреливался ракетами, последний раз в декабре.

Это нападение совпадает с масштабным наступлением талибов* по всей стране. В отличие от нескольких предыдущих лет, талибы не объявляли о прекращении огня во время праздника Курбан-байрам в этом году, несмотря на настоятельные призывы афганского гражданского общества и международного сообщества прекратить боевые действия.

В понедельник 15 дипломатических миссий и представитель НАТО в Кабуле призвали Талибан прекратить наступление, всего через несколько часов после того, как группа и афганское правительство не смогли договориться о прекращении огня на своих переговорах в Дохе.

«Наступление талибов прямо противоречит их утверждениям о поддержке урегулирования путем переговоров», - говорится в заявлении.

«Это привело к гибели ни в чем не повинных афганцев, в том числе в результате продолжающихся целенаправленных убийств, перемещения гражданского населения, разграбления и поджога зданий, разрушения жизненно важной инфраструктуры и повреждения сетей связи».

В течение нескольких месяцев обе стороны время от времени встречались в столице Катара, но мало чего достигли: переговоры, похоже, потеряли импульс, поскольку Талибан добивается значительных успехов.

В совместном заявлении поздно вечером в воскресенье говорилось, что они договорились о необходимости достижения «справедливого решения» и повторной встречи на следующей неделе.

«Мы также договорились о том, что в переговорах не должно быть пауз», - сказал в понедельник Абдулла Абдулла, возглавляющий делегацию афганского правительства.

После саммита на выходных президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что его администрация надеется начать переговоры с талибами по поводу их отказа позволить Анкаре управлять кабульским аэропортом после вывода американских войск из Афганистана.

Турция вела переговоры с представителями министерства обороны США по поводу предложения обеспечить безопасность аэропорта, что является ключом к тому, чтобы позволить странам сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода войск.

На прошлой неделе талибы назвали предложение Турции «предосудительным».

Между тем боевые действия в Афганистане продолжаются, и как «Талибан», так и кабульское правительство заявляют о своих успехах в различных частях страны.

В минувшие выходные верховный лидер талибов амир Хибатулла Ахундзаде заявил, что он «решительно выступает за» политическое урегулирование, даже несмотря на то, что группировка продолжает свои наступательные операции.

В Вашингтоне Госдепартамент сообщил, что около 700 переводчиков и их ближайшие родственники, покидающие Афганистан, будут переведены на военную базу в штате Вирджиния.

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