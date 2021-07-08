На теле убитого в КБР мусульманина обнаружены следы пыток

На теле убитого силовиками в Кабардино-Балкарии Хасанби Хупсергенова найдены следы пыток. Об этом сообщил руководству правозащитного центра «Мемориал»* брат Хупсергенова Ахмед.

По словам Ахмеда Хупсергенова на теле Хасанби, выданном для захоронения, были обнаружены ссадины, следы пыток током, был сломан позвонок шейного отдела, а также пулевые ранения.

Напомним, что Хасанби Хупсергенов и еще четыре человека (Анзор Баразов, Аскер Мендохов, Тамаз Чихрадзе) были убиты в ночь на 3 июля в Кабардино-Балкарии. По версии Национального антитеррористического комитета, все они "вынашивали намерение совершить террористические преступления".

Ранее Хупсергенов был среди тех, кто подвергся давлению силовиков после того, как их жалобы на пытки и нарушение права на справедливый суд коммуницировал Европейский суд по правам человека.

"В отношении Хасанби и некоторых других заявителей по этому делу было давление в конце прошлого года, когда суд приступил к рассмотрению их жалоб", - заявил адвокат Рустам Мацев изданию «Кавказ.Реалии».

Адвокат Мацев также подтвердил, со ссылкой на родственников погибших, что на телах убитых были обнаружены повреждения, похожие на следы пыток.

* - в РФ признаны иностранным агентом