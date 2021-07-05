5 убитых мусульман в КБР. От одного из них требовали не идти в ЕСПЧ

5 мусульман были убиты силовиками в Кабардино-Балкарии и представлены как боевики и жертвы объявленной для их уничтожения контртеррористической операции (КТО). Это Анзор Баразов, Аскер Мендохов, Тамаз Чихрадзе, Хасанби Хупсергенов, Хасан Шогенов.

Так называемый Национальный Антитеррористический Комитет (НАК) представил произошедшее следующим образом: "Сегодня около трех часов утра бандиты были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества в пригороде Нальчика. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки пятеро бандитов уничтожены".

Меж тем, из информации, поступающей с мест от родных и знакомых убитых, складывается совсем иная картина. При том, что т.н. КТО, якобы в которой они были убиты, прошла лишь 3 июля, все они исчезли еще 1 июля, причем, в разных местах - кто при выходе с работы, кто при выходе из дома, кто при выходе из мечети. Жена одного из них писала 3-го числа следующее: "Позавчера пропали 4ро братьев. И все друг друга не знают. Сценарий у них один. Сейчас найдут мертвыми"террористами"". Так, как видим, и получилось - по накатанной.

Показательно в этой истории другое - уже второй раз за последние несколько месяцев силовики убивают "в КТО" мусульманина, выигравшего против них дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) или имевшего хорошие перспективы это сделать. В конце мая это произошло в Крыму с Наби Рахимовым, вдову которого потом хотели депортировать, а детей - отнять (https://golosislama.com/news.php?id=39824). На этот раз таким человеком стал Хасанби Хупсергенов (на фото), который обратился в ЕСПЧ с жалобой против российских силовиков, и которого по многочисленным свидетельствам настойчиво отговаривали отозвать эту жалобу.

Хупсергенов отсидел 13,5 лет по знаменитому "Нальчикскому делу" или "Делу 58". Так как даже в отношении части из осужденных по нему на пожизненное заключение вроде Расула Кудаева многие правозащитники уверены в их непричастности к рейду на Нальчик в 2005 году, применительно к людям вроде Хупсергенова, осужденных на такой "небольшой" срок, у экспертов вообще нет никаких сомнений. Ведь сам процесс, основанный на конвеере ломок и признательных показаний, вообще в этом смысле считается хрестоматийным. И, кстати, то, что тогда обкатывалась на Кавказе, сейчас уже превращается в норму в остальной России - принцип "ЭТО ДРУГОЕ", как видим, не сработал.

Хупсергенов сидел в Красноярске, подвергался пыткам, держал сухие голодовки и чудом сумел выжить и выйти на свободу в 2019 году. Больше того - он решил восстановить справедливость своим обращением в ЕСПЧ. Однако, как видно, делать это, находясь на территории России (а иногда и за ее пределами), смертельно опасно.

Что касается других убитых и собранных в "КТО", то "черные списки" соблюдающих мусульман уже давно не являются новостью. Как и то, что при необходимости получить новые премии и звездочки они автоматически превращаются для некоторых их фигурантов в расстрельные.

Таких новостей из КБР не было относительно давно - в последнее время каратели все больше заняты оппозиционерами, нежелательными организациями и иноагентами. Но постоянно нам приходится напоминать - не думайте, что за всем этим они забудут о мусульманах. Этот дракон периодически будет выбирать жертв то из одного "стада", то из другого, а сам он не насытится никогда.