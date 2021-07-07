Армяне и мусульмане: Симоньян считает Кадырова врагом России?

Армянский филиал сети сайтов Sputnik, входящих в государственное информационное агентство "Россия Сегодня", главным редактором которого является Маргарита Симоньян, опубликовал откровенно исламофобский пасквиль с говорящим за себя названием "Добровольное отступничество или чем опасно обращение армян в ислам" (https://ru.armeniasputnik.am/columnists/20210704/28171302/Dobrovolnoe-otstupnichestvo-ili-Chem-opasno-obraschenie-armyan-v-islam--.html).

Собственно, содержание статьи понятно из ее названия. И учитывая то, что она опубликована на сайте государственного агентства РФ, в которой мусульмане являются второй по численности конфессией, а ее руководство периодически рассказывает им и внутри страны, и во всем мире, как оно любит Ислам, возникает вопрос - как возможно, что российское государственное СМИ прямым текстом пишет, что принятие ислама какой-то национальностью представляет собой опасность?

Но вопрос этот сугубо риторический. Потому что, как российская власть на самом деле относится к Исламу, мы хорошо знаем. И уж тем более мы хорошо знаем, как она относится к принимающим Ислам представителям тех национальностей, для которых Ислам является "нетрадиционным". По крайней мере, как это хотят представить его враги, потому что на самом деле во многих случаях в истории многих из этих народов есть многочисленные прецеденты принятия Ислама их представителями. В том числе, кстати, армянами, о которых идет речь.

Ну и кроме того, Симоньян и ее шайка дармоедов, жирующих за счет российских налогоплательщиков, включая мусульман, уже не раз публично выражали свое подлинное отношение к Исламу (https://golosislama.com/news.php?id=39715).

Но в данном случае интересно другое - поводом для написания этого исламофобского пасквиля на сей раз стали, в том числе визиты армян в Чеченскую Республику РФ с целью принятия Ислама в присутствии представителей ее официального духовного управления мусульман.

После перечисления нескольких таких фактов журналист симоньяновской клоаки пишет: "Сведения о косвенном поощрении духовными лидерами Чечни "армянского ренегатства" не могут не тревожить. Это трудно назвать дружеским жестом. Еще больше удивляет тот факт, что данные факты предаются огласке и тиражируются". И дальше он пишет, что "поощряя вероотступничество армян, имамы способствуют их превращению в инструмент влияния иностранных разведок".



Что же получается? Либо, что власти Чечни обвиняются в том, что одновременно с содействием армянам в принятии Ислама, они вербуют их в агенты российских спецслужб, но тогда это значит, что армянский филиал российского агентства "Спутник" считает российские спецслужбы враждебными Армении, что уж совсем явный абсурд. Либо они обвиняют власти Чечни в том, что они способствуют вербовки людей, принимающих при их содействии Ислам, спецслужбами иностранных государств, враждебных как Армении, так и России. Из чего в свою очередь следует, что власти Чечни служат не российским интересам, а работают на иностранные разведки.

Это куда более вероятно, учитывая регулярные нападки симоньяновской кодлы в адрес Кадырова с обвинениями в том, что он является скрытым сепаратистом, исламистом и т.п. И в данном случае поводом для такой шпильки стало посягательство пророссийских чеченских властей на "святое" - паству Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), агентура которой давно окопалась в коридорах российских медиа и власти.

Впрочем, нас отношения кремлевских пропагандистов и Рамзана Кадырова волнуют меньше всего. Что нас волнует, так это отношение кремлевской пропаганды и исламофобских лобби в российских политике и медиа к многомиллионной российской мусульманской общине, чья религия рассматривается ей как угроза.

В данном случае это именно так, потому что в качестве угрозы представляется принятие армянами Ислама не где-нибудь в Сирии или в горах той же Чечни, а в ее официальных мечетях. А может быть, чтобы армянам не нужно было так далеко ездить для принятия Ислама, поставить вопрос о постройке в Ереване мечети, курируемой одним из официальных российских духовных управлений мусульман?

Ведь если Ислам это полноправная религия России, как утверждают ее власти, а Армения - это союзник России, как рассказывают ее власти и как следует из нахождения там российской военной базы, то какие могут быть проблемы в том, что армяне принимают дружественную религию дружественной страны под опекой ее официального духовенства?