В Узбекистане разрешили носить хиджаб в общественных местах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал новую редакцию закона «О свободе совести и религиозных организациях», который вступил в силу после публикации в газете «Народное слово».

В числе прочего этот закон снимает запрет на ношение хиджаба и других «культовых» одеяний в общественных местах, а также упрощает регистрацию религиозных организаций, передает Kun.uz.

Согласно официальным источникам, цель закона заключается в усилении гарантий свободы совести, укреплении законных механизмов обеспечения права каждого человека исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, а также совершенствовании политики государства по делам религии.

Изначально этот закон был принят в 1991 году, но не менялся с 1998-го.

С момента публикации проекта (в августе 2020 года) поступило более 700 предложений от международных организаций и местных экспертов. Проект широко обсуждался во фракциях комитетов и партий. Депутаты исключили из нового законопроекта одну из проблем, затрудняющих жизнь населения – недопущение ношения гражданами молитвенных одеяний в общественных местах.

В предыдущей редакции закона было написано: «Появление граждан Республики Узбекистан (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях не допускается». В обновленном законе эта фраза просто удалена. В нем указано, однако, что требования к одежде работников государственных организаций и учреждений регулируются их внутренними актами.

Но все же, согласно действующему Кодексу об административной ответственности (статья 184-1), «появление граждан в общественных местах в культовых одеяниях влечет наложение штрафа от пяти до десяти базовых расчетных величин или административный арест до пятнадцати суток».

Кроме того, отменены требование для преподавателей религиозных учений в религиозных образовательных учреждениях по получению согласия центрального органа, порядок утверждения нотариально заверенных документов для регистрации религиозной организации, требование по получению согласия махаллинских сходов граждан для создания религиозной организации.

Новая версия закона несет отчетливо либеральный привкус после прежней версии, да и сами инициаторы утверждают, что учли международные нормы и требования в данной области, а также замечания Комитета ООН по правам человека. Тем не менее критики отмечают, что новый закон по-прежнему запрещает осуществление права на свободу религии и убеждений без разрешения государства; преподавание религии без разрешения государства; публикацию, распространение или импорт печатных и электронных религиозных материалов, не прошедших обязательную предварительную государственную цензуру. Так что если в Узбекистане и происходит что-то вроде «оттепели», то лишь под строгим надзором государственных структур.