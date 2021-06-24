Французы подложили свинью в пшеницу алжирцам

Алжир на прошлой неделе отклонил партию французской продовольственной пшеницы объемом 27 000 тонн, объявив ее непригодной для употребления после обнаружения двух мертвых свиней внутри груза.

Власти Алжира требуют компенсации за груз, который был возвращен во Францию, заявил министр сельского хозяйства страны.

Абдельхамид Хамдани заявил на пресс-конференции, что на позапрошлой неделе туши свиней были обнаружены в двух отдельных партиях груза.

Министр добавил, что французский поставщик внесен в черный список.

Согласно местным отчетам, помимо санитарной проблемы с зараженным грузом, были применены строгие меры из-за того, что обнаруженное мертвое животное это именно свинья, которая считается нечистым животным в Исламе.

Алжир - страна с мусульманским большинством - является одним из крупнейших в мире импортеров пшеницы, а Франция - одним из ее основных поставщиков.

Открытие, сделанное на прошлой неделе, нанесло удар по французским поставщикам пшеницы, чья рыночная доля в Алжире и так сократилась в этом году на фоне сокращения внутренних поставок из-за более слабого урожая и соперничества со стороны конкурентов.