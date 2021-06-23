Канада и 40 стран потребовали от Китая открыть Синьцзян для независимого расследования

Более 40 стран во вторник призвали Китай разрешить главе ООН по правам человека незамедлительный доступ в регион Синьцзян для расследования сообщений о задержании более миллиона уйгуров, некоторые из которых подвергались пыткам или принудительному труду/

«Мы серьезно обеспокоены ситуацией с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», - сказал посол Канады Лесли Нортон.

Заявление в Совете по правам человека в Женеве поддержали, в частности, Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания и США.

Пекин должен предоставить главе ООН по правам человека Мишель Бачелет и другим независимым наблюдателям «немедленный, значимый и беспрепятственный доступ» в Синьцзян и положить конец «произвольным задержаниям» уйгуров и других мусульманских меньшинств, говорится в сообщении.

«Достоверные отчеты показывают, что более миллиона человек были произвольно задержаны в Синьцзяне, и что широко распространено наблюдение, непропорционально нацеленное на уйгуров и представителей других меньшинств, а также ограничения основных свобод и уйгурской культуры», - говорится в заявлении.

В заявлении, подготовленном Канадой, упоминались сообщения о пытках, принудительной стерилизации, сексуальном насилии и насильственном разлучении детей с их родителями.

Китай отрицает жестокое обращение с уйгурами, когда-то составлявшими большинство на их исконной родине, пока волны этнических ханьских китайцев не начали мигрировать туда при поддержке государства. Пекин отрицает все обвинения в жестоком обращении с уйгурами и другими тюркскими мусульманами и заявляет, что лагеря являются центрами профессиональной подготовки, необходимыми для борьбы с «религиозным экстремизмом».

Бачелет сообщила совету в понедельник, что надеется договориться об условиях визита в этом году в Китай, включая Синьцзян, для изучения сообщений о серьезных нарушениях в отношении уйгуров-мусульман. Ее офис ведет переговоры о доступе с сентября 2018 года.

Широко ожидаемое заявление, которое готовилось в течение нескольких дней, «посылает властям Китая важный сигнал о том, что они не могут избежать контроля международного сообщества», - сказала Агнес Калламар, глава правозащитной группы Amnesty International.

Зная, что заявление готовится, Китай ответил еще до того, как оно было сделано, в отношении Канады, обвиняющей Китай в «дипломатии заложников» за задержание двух канадцев в декабре 2018 года. Ответ Китая является вариацией популярной среди всяческих восточных диктатур версией старого советского мема про «у вас негров линчуют». Правда в этот раз речь об индейцах.

Представитель Пекина зачитал заявление от имени группы стран, в котором говорится, что они «глубоко обеспокоены серьезными нарушениями прав человека в отношении коренных народов в Канаде».

По данным Организации Объединенных Наций, Беларусь, Иран, Северная Корея, Россия, Шри-Ланка, асадитская Сирия и Венесуэла были среди подписантов.

«Исторически сложилось так, что Канада отняла у коренных жителей их земли, убила их и искоренила их культуру», - говорится в заявлении.

В нем упоминается недавнее открытие 215 безымянных могил в бывшей школе-интернате на западе Канады - одной из многих школ-интернатов, созданных столетие назад для ассимиляции коренных народов Канады.

«Мы призываем к тщательному и беспристрастному расследованию всех случаев совершения преступлений против коренных народов, особенно детей», - говорится в заявлении.

То есть, вот эти все чудесные страны, лидирующие и сегодня по всем возможным злоупотреблениям (в том числе в отношении национальных меньшинств) всерьез требуют от Канады, чтобы она разобралась с преступлениями против индейцев столетней давности. А то ведь индейцам в Канаде сегодня также плохо, как уйгурам в Китае. Ведь все мы знаем про миллион задержанные индейцев и эскимосов в канадских трудовых лагерях, все мы видели толпы индейских беженцев в Москве, Пекине, Тегеране и Дамаске, все мы слышали про уничтожение индейской культуры кровавой диктатурой Трюдо... Ну слышали же, правда? Или нет.