В МОРДОВИИ СНОВА ПРЕССУЮТ МУСУЛЬМАН

Вчера, 15.06.2021, сотрудники мордовских спецслужб и чиновники обзванивали имамов Регионального духовного управления мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ) и требовали приехать сегодня, 16.06.2021, в Саранск для так называемого «съезда» - в библиотеку имени Пушкина. Снова угрозы, снова давление. Как 25 августа 2020 года.

Тогда люди из Уфы также пытались провести свой «съезд», в гостинице «Адмирал», чтобы поставить Рафаэля Манюрова во главе РДУМ РМ. Не получилось – имамы не приехали. Несмотря на угрозы и давление. Тогда смогли привезти лишь Марата Батрякова, учителя труда из школы села Алтары (Ромодановский район), - под угрозой увольнения с работы.

На этот раз в Саранск приехал сам Талгат Таджуддин. Однако он отказался встречаться с Зяки Айзатуллиным, законным руководителем РДУМ РМ. Говорят, пытался встретиться с главой Мордовии Артемом Здуновым. Или все же встретился?

С Айзатуллиным и его тремя людьми вчера, 15.06.2020, встретились в той же гостинице «Адмирал» трое из тех, кто приезжал в Саранск в прошлом августе – Мухаммед Минигалиев (помощник Таджуддина), Ильдар Зиганшин (муфтий из Тюмени, бывший милиционер), Ислам Давыдов (ахун из Бестянки, Пензенская область), а также Ринат Раев (муфтий Уральского рагиона). Плюс два сотрудника аппарата Таджуддина. Плюс депутат Саранского городского совета депутатов от «Единой России» Раис Хайров. Плюс некий человек, предположительно сотрудник спецслужб из Москвы.

Пришельцы из Уфы уговаривали наших мусульман прийти сегодня на их «съезд», мол, сможете выставить свою кандидатуру. Но указ Таджуддина только на Рафаэля Манюрова. То есть, побудьте нашим фоном, чтобы был кворум. А мы «выберем» Манюрова…