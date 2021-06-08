Футбольная ассоциация Финляндии бесплатно раздает спортивные хиджабы

Футбольная ассоциация Финляндии начала предлагать бесплатный «спортивный хиджаб» всем желающим, с целью привлечь в этот вид спорта большее количество игроков.

На данный момент ФА распространила «десятки» головных платков из технической эластичной ткани, сообщила агентству AFP Хайди Пихлая, руководитель отдела развития женского и девичьего футбола.

«В Финляндии было действительно сложно привлечь девушек иммигрантского происхождения в футбольные клубы», - сказала Пихлая.

«Поэтому мы хотели запустить эту инициативу, чтобы приветствовать всех, независимо от вашей религии и независимо от того, хотите ли вы носить платок или нет».

«Он не так часто болтается, как обычно, и вам не нужно заправлять его в рубашку», - рассказала AFP 13-летняя Насро Бахнаан Хулбаде (на фото) о своем спортивном хиджабе во время тренировки в ее клубе VJS в Вантаа. в столице Финляндии Хельсинки.

Пихлая говорит, что культурные факторы и стоимость занятий - а вовсе не сами платки - часто были главными препятствиями для девушек и женщин из иммигрантских общин, увлекающихся этим видом спорта.

Но предложение хиджаба имеет «символическое значение» для того, чтобы сделать спорт более доступным, сказала она.

Хотя реакция была в основном «действительно положительной», эта схема также вызвала критику «со стороны людей, которые говорили, что она унижает женщин или вносит в игру религию».

Опрос Pew Research Center за 2018 год показал, что в Финляндии самые сильные антимусульманские настроения из 15 стран, в то время как крайне правая антимигрантская и исламофобская партия «Истинные финны», по прогнозам, сможет добиться рекордных успехов на местных выборах в стране в конце этого месяца.

«Мы поддерживаем право каждой женщины выбирать, носить ли ей платок или нет», - сказала Пихлая в ответ на критику.

«Там, где они хотят его использовать, мы хотим показать, что им рады и что платок не является препятствием».

Хотя заявление ФА вызвало шквал негативных комментариев в социальных сетях, сама практика вовсе не стала предметом бурного обсуждения в стране с 5,5 миллионами человек, одной из самых этнически однородных наций в Европе, согласно официальной статистике.

Широко распространенные антииммигрантские настроения Финляндии в настоящее время менее очевидны на футбольной арене, где мужская национальная сборная пользуется почти всеобщей поддержкой.

В этом месяце Финляндия дебютирует на чемпионате Европы, а женская сборная страны также впервые пробилась на Евро-2021.