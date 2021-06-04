Президент Алжира потребовал от Франции признать все свои колониальные преступления

Президент Алжира потребовал от Франции недвусмысленного признания ее колониальных преступлений в этой североафриканской стране.

Абдельмаджид Теббун сделал это замечание французскому изданию Le Point во время подробного интервью, напечатанного журналом в среду.

Он сказал это, несмотря на похвалу президенту Франции Эммануэлу Макрону.

Теббун пояснил: «Алжирцы ждут полного признания всех преступлений.

«В истории колонизации для нас было три болезненных этапа: начало колонизации с истреблением в течение 40 лет целых племен, целых деревень и enfumades».

Термин «enfumades» переводится как «выкуривание» и относится к французской практике удушения алжирцев до смерти дымом от огня.

По словам историка Мари-Сесиль Торл, эта тактика использовалась неоднократно.

Теббун продолжил, отметив, что за этим последовал захват земель европейцами у его народа, плюс «ужас 8 мая 1945 года с 45 тысячами убитых».

Это был день, когда французы начали резню после митингов в поддержку независимости во время празднования поражения нацистов в Европе.

«Наконец, была освободительная война, когда алжирцы взяли в руки оружие, чтобы освободить свою страну», - сказал президент Алжира.

Он сказал, что представители эпохи Макрона плюс «некоторые французские интеллектуалы» не виноваты в том, что произошло, однако все же важно признать случившееся.

«Как можно придерживаться признания того, что пережили армяне и евреи, и игнорировать то, что произошло в Алжире?»

Он утверждал, что «мы судим не о Франции Вольтера, не о Франции просветителей. Это колониальная Франция». Кроме того он похвалил тех французских граждан, которые помогали делу Алжира.

Отвечая на вопрос о репарациях, особенно в связи с ядерными экспериментами Франции в Алжире, Теббун сказал, что «финансовая компенсация будет уничижением» для тех, кто погиб.

Но в целом Теббун прямо похвалил своего французского коллегу.

«Я очень признателен Макрону. Он самый просвещенный из всех. У всех других президентов была плохая история с Алжиром».