Нападения в Белуджистане: восемь пакистанских военных погибли

По меньшей мере восемь человек были убиты и 15 ранены в результате двух отдельных нападений на пакистанских силовиков в юго-западной провинции Белуджистан. Нападения произошли за несколько дней до того, как регион должен посетить премьер-министр Имран Хан.

Атаки произошли недалеко от столицы провинции Кветта и в городе Турбат, говорится в заявлении военных, опубликованном рано утром во вторник.

Во время первого инцидента, по словам военных, боевики атаковали блокпост силовиков на окраине Кветты.

В заявлении говорится, что в ходе рейда по меньшей мере четыре нападавших и четыре солдата были убиты, по меньшей мере семь нападавших и шесть солдат ранены.

Во время второго нападения самодельное взрывное устройство было направлено против автомобиля силовиков в Турбате, к западу от Карачи, крупнейшего города страны.

Военные заявили, что в результате этого нападения два солдата были ранены. Они обвинили в нападениях «враждебные элементы» и «враждебные спецслужбы».

«Силы безопасности полны решимости нейтрализовать их гнусные замыслы даже ценой крови и жизней», - говорится в заявлении.

Белуджистан - самая большая, наименее населенная и наименее развитая провинция Пакистана, и в течение как минимум десяти лет он был местом вооруженной сепаратистской кампании белуджских повстанцев.

Сепаратистская вооруженная группировка Армия освобождения белуджей взяла на себя ответственность за нападение в Турбате.

«Армия освобождения белуджей будет продолжать свою военную деятельность до восстановления национального государства белуджей», - сказал Джианд Белудж, спикер группы, в заявлении, отправленном журналистам по электронной почте.

Премьер-министр Хан должен посетить Кветту и историческое место в городе Зиарат, к северо-востоку от столицы провинции, во вторник, говорится в заявлении его офиса.

В понедельник могущественный главнокомандующий армией страны генерал Камар Джавед Баджва посетил Кветту, где он выступил на церемонии в Командно-штабном колледже пакистанской армии.