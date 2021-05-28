Кто и почему боится памяти народов?

Решение Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) отмечать традиционный татарский День скорби по павшим защитникам Казани в 1552 году (Хәтер көне) каждый год 13 шавваля по Хиджре вызвал критику с двух противоположных сторон.

Представители татарской национальной общественности, отмещающие его уже 33 года в один и тот же день 15 октября, выразили обеспокоенность тем, что перенос этого дня с фиксированной даты, известной и понятной большинству современных людей, на плавающую, учитывая подвижность исламского лунного календаря, будет способствовать ее вытеснению из национального самосознания. Называя вещи своими именами, татарские национал-патриоты, которые сейчас вытеснены в оппозицию, сомневаются, не исходит ли инициатива сотрудничающего с властью муфтия от тех, кто таким образом пытается нейтрализовать общественное, мобилизующее татар значение этого дня. Причем, их сомнения лишь усилились, когда в новости на сайте ДУМ РТ появилась формулировка о том, что это будет день памяти "павших при взятии Казани" - оборот, и используемый теми, кто считает это "взятие" положительным событием.

Напротив, те, кто увидели в данной инициативе покушение на это "взятие", представили ее как поддержку ДУМ РТ "сепаратизма". Одним из голосов в этом хоре стал помоечный шовинистический телеграм-канал "Многонационал", прокомментировавший эту новость следующим образом:

"Духовное управление мусульман Татарстана утвердило Хэтер коне – День памяти героев татарского народа, в том числе павших при взятии Казани Иваном Грозным, заявил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.



«Сегодня 13-й день месяца Шавваль. В этот день в 959 году нашей эры Казанское ханство было захвачено войсками Ивана Грозного. Этой дате было посвящено сегодняшнее заседание совета старейшин правления. Учитывая, что Казанское ханство было мусульманским государством и что события 1552 года совпали со священным месяцем Рамадан, старейшины предложили ежегодно проводить День памяти по исламскому календарю. То есть каждый год в 13-й день месяца шавваль».



Очень интересно, ведь в администрации президента всегда есть люди которые курируют те или иные сферы общественной жизни, разумеется религии и конкретно всех муфтиев тоже курируют и согласовывают. Как так получилось, что Муфтием Татарстана стал человек с настолько пещерными и нацистскими взглядами? На такой важный общественный пост специально поставили откровенного сепаратиста?



По-сути, какой у этого всего посыл? Вот есть хорошие татары, они воевали против России, а те кто тогда поддержал русское коалиционное войско Ивана Грозного это плохие татары. Переводя эту метафору на современные реалии, получается, что хорошие татары - это те кто в случае чего будут воевать против России? Примерно такая у них логика".

Показательно, что эту инициативу шовинисты поставили в один ряд с другими инициативами увековечивания исторической памяти живущих в России мусульманских народов, идущими вразрез с имперскими представлениями о благодатности их присоединения к ней:



"Совсем недавно мы писали о памятнике, который установили в Сочи черкесским коллаборационистам, до этого снесли памятник русским воинам.

А в 2018 году в дагестанском селе Агачаул открыли памятник османским солдатам, которые пришли сюда убивать русских. На нем так и написано:



"Священной памяти солдат Османской армии, павших 5-8 ноября 1918 года смертью храбрых в боях за освобождение Анжикалы (Порт-Петровска) от оккупационных войск генерала Л. Бичерахова. Мир и покой их душам".



Он стоит до сих пор. Автором идеи и проекта памятника является кумыкский общественный деятель и многонациональный ученый Камиль Алиев.



Всё это идеологическое обоснование регионального сепаратизма".

Повторимся - помоечный "Многонационал" был лишь одним из голосов в хоре таких оценок, в котором звучали также голоса представителей нынешнего российского истеблишмента. Так, известный телеведущий гостелевидения Андрей Медведев охарактеризовал инициативу муфтия Татарстана так: "Национализм и сепаратизм в чистом виде, под маской, разумеется, сохранения исторической памяти и религии, очень аккуратный, на мягких лапках".

Вообще, как показывают подобные обсуждения, каждый раз они сводятся к тому, что есть люди, выступающие против того, чтобы живущие в России народы обладали собственной исторической памятью и выступающие за то, чтобы в ней насаждалось только одно понимание истории, через призму благодатности присоединения их народов к России. Причем, если в тех случаях, когда это удается преподнести как "добровольное вхождение в состав России" (что далеко не всегда соответствует действительности) это еще как-то можно понять, то в тех случаях, когда это присоединение осуществлялось жестокими методами и сопровождалось геноцидом, депортацией и угнетением, это является стремлением к откровенной ломке этих народов.

При этом понятно, что такие люди боятся не столько прошлого, сколько настоящего и будущего, ключом к которому оно является. Они боятся, что помнящие, как происходило их присоединение к России и что оно для них за собой повлекло, будут стремиться уйти от нее при первой же возможности.

Однако опыт взрослых стран в отличие от тех, кто никак не может и не хочет взрослеть, показывает, что сегодня желание оставаться в составе страны или уходить из нее определяется не отношением к событиям далекого прошлого, а тем, что им дает нахождение в этой стране и что хорошего или плохого может дать отделение от нее. Более того, чтобы этого желания не возникало, эти страны, напротив, пытаются уважать чувства этих народов и уважать память их героев, даже если они сражались против них, как это делают англичане с шотландцами и валлийцами или американцы с индейцами. И такой подход говорит о том, что сегодня они хотят строить отношения с ними, основываясь не на праве силы и свершенного завоевания, а действительно на общих интересах и перспективах, которым не помешает наличие у каждого своей памяти. Как гласит русская поговорка, "кто старое помянет - тому глаз вон, а кто забудет - тому оба"...

Так, например, 26 мая в Австралии прошел общенациональный День сожаления в связи с жертвами, понесенными ее аборигенным населением в результате политики колониализма. В тот же день президент Франции Эммануль Макрон выступил в столице Руанды Кигали, признав «тяжелую ответственность» своей страны за геноциду тутси. А 28 мая Германия согласилась выплатить миллиард евро за геноцид племён в Намибии в начале XX века. И это все произошло лишь в течение одной недели - той же, на которой предложение муфтия почтить память защитников Казани в 1552 году вызвало истерику у российских шовинистических кругов.

Впрочем, стоит признать, что вопросы исторической памяти не всегда решаются так просто. Например, Турция отказывается признавать события 1915 года геноцидом армян, считая, что тогда имела место обоюдоистребительная война. Но ведь даже при этом нынешнее руководство Турции направляет лидерам армянского народа соболезнования в связи с понесенными им тогда жертвами, и не устраивает истерик в связи с тем, что их чтут сами армяне. Однако турки и армяне в основном живут в разных государствах, поэтому к татарской или черкесской ситуациям ближе пример с англичанами и шотландцами Великобритании или американцами и индейцами в США, которые живут в одной стране и вынуждены притираться друг к другу.

На такой же притирке к себе должны настаивать и коренные народы России, живущие на своих землях и даже имеющие свои (пусть и номинальные) республики-государства. К России они уже давно притерлись на практике, просто были вынуждены это сделать. Пусть теперь и она учится жить с тем, что у них есть своя историческая память, и что если она боится их потерять, она должна не подавлять эту память о прошлом, а предлагать то в настоящем и будущем, что их в ней будет удерживать. Но пока получается не очень...