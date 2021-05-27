ДУМ РТ возродил ежегодное проведение Дня памяти павших при взятии Казани

Совет аксакалов Духовного управления Республики Татарстан утвердил дату ежегодного проведения Дня памяти павших при взятии Казани войсками московского царя Ивана IV Грозного в 1552 году. Таким днем (Хэтер коне) объявили дату из исламского календаря по хиджре - 13 шавваля (25 мая в этом году). Решение было принято на собрании татарских старейшин, в котором помимо аксакалов участвовали известные религиозные, научные и общественные деятели, в том числе Дамир Исхаков, Рауф Хасанов, Фандас Сафиуллин и др.

В этой связи нельзя не отметить, что ДУМ РТ в последнее время фактически взял на себя роль не только религиозного, но и по сути ведущего национального института. При этом, муфтият откровенно подчеркивает исламский характер национальной культуры татар, что в частности выражается в решении отмечать Хэтер коне по исламскому календарю, а не по григорианскому.

На упомянутом собрании глава совета аксакалов Айрат хазрат Аюпов разумеется высказался в духе «Россия наша общая родина», «общероссийского менталитета» и «недопустимости политический спекуляций на теме взятия Казани Иваном Грозным». Тем не менее, он также отметил, что чтить память павших при взятии Казани и помнить о страданиях и лишениях татарского народа это «святой долг татарской нации». Ну а поскольку Казанское ханство было мусульманским государством, в котором процветала исламская культура, использовались арабская письменность и календарь Хиджры, то и было высказано предложение ежегодно отдавать дань памяти павшим при взятии Казани в 13 день месяца шавваль. Сообщается, что за это предложение аксакалы проголосовали единогласно.

Они также приняли решение ежегодно отмечать эту важную в истории татарского народа дату чтением Корана и дуа за упокой души павших при взятии Казани на территории Казанского Кремля в стенах мечети «Кул Шариф», а также на площадке мавзолея казанских ханов.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, принимавший участие во встрече, также высказал в духе того, что можно назвать «татарским исдамским национализмом» (в хорошем смысле):

«– У каждого народа есть свои шахиды. Для татар – это в первую очередь те, кто погиб при взятии Казани. Тем более, что события 1552 года шли в дни священного месяца Рамазан. Наш долг – помнить их, изучать свою историю и прививать любовь к своему народу в подрастающем поколении. Но и после 1552 года в истории татарского народа было много шахидов, положивших свои жизни ради религии, Родины, нации. Поэтому важно помнить и о них тоже. Я предлагаю Хэтер коне посвящать памяти всех героев и батыров татарской нации».

Итак, с этого года ДУМ РТ будет ежегодно отмечать Хэтер коне. Примечательно, что в каком-то смысле это ничто иное как возвращение ситуации в Российской империи 18-го или начала 19-го века, когда мусульманская община была единственным по сути татарским национальным институтом.