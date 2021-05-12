В Саудовской Аравии не будут изучать Рамаяну - опровержение

Индийские мифологические тексты Рамаяна и Махабхараты на данный момент не включены в национальную учебную программу Саудовской Аравии, пояснили саудовские журналисты и интеллектуалы после того, как ряд СМИ распространил сообщения об этом.

18 апреля авторитетная индийская газета East Coast Daily первоначально заявила, что согласно новому плану Саудовской Аравии «Видение-2030», индуистские религиозные тексты из Рамаяны и Махабхараты были включены в новую учебную программу королевства для студентов.

Информационное агентство процитировало твит гражданки Саудовской Аравии Нуф Альмарваи, в котором она поделилась снимками экрана с онлайн-экзамена своего сына, и заявила: «Новая программа Саудовской Аравии # vision2030 и учебная программа помогут создать сосуществующее, умеренное и толерантное поколение. Скриншоты сегодняшнего школьного экзамена моего сына по обществознанию включают концепции и историю индуизма, буддизма, Рамаяны, Кармы, Махабхараты и Дхармы. Мне понравилось помогать ему учиться».

Твит получил огромный отклик со стороны индийской индуистской диаспоры, которая ожидаемо обрадовалась.

Индийские СМИ отметили это заявление и объявили, что Саудовская Аравия включила индуистские религиозные тексты в свои национальные школьные программы. В новостях не упоминались какие-либо официальные источники из министерства образования Саудовской Аравии или министерства СМИ Саудовской Аравии.

Позднее саудовцы разъяснили в докладе, что они уважают индийскую культуру, но на данный момент такого решения не было принято.

Известный обозреватель из Саудовской Аравии Ибрагим ас-Сулейман написал в Твиттере: «Профессор Науф, я согласен с вами в отношении свободы образования для сообществ в их частных международных школах, которые ограничиваются членами их сообщества или теми, кто принадлежит к их сообществу, и этот вопрос не нов, поскольку он применялся в конкретных рамках и собственных учебных программах с момента его создания, и его нельзя смешивать с саудовскими учебными программами для частного и местного государственного образования».

Другие отметили, что в саудовских школах вообще не бывает преподавания на английском языке, за исключением собственно уроков английского языка, поэтому скриншоты Альмарваи вызвали недоумение. Ей пояснили, что ее сын учится в международной индийской школе в Саудовской Аравии из-за семейных обстоятельств, а в программу таких школ индийская мифология входила и раньше, это не является нововведением программы Видения 2030.

В итоге опровержение написано в твиттере и сама Нуф Альмарваи, указавшая, что она вовсе и не имела в виду, будто во всех саудовских школах будут учить индуизму, но что саудовское министерство образования утвердило эту школьную программу для частной индийской школы.

Итог: в в частных школах для индийских мигрантов в Саудовской Аравии действительно учат индийской мифологии. Этот факт ряд СМИ воспринял как будто изучать все эти истории про Раму и Кришну будут во всех школах королевства. Так как мы тоже попались на эту историю (увы, неизбежная издержка информационного общества), то спешим исправиться и приносим извинения за введение в заблуждение.