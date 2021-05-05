В школах Саудовской Аравии будут изучать индуистскую мифологию

В Саудовской Аравии в соответствии с «Видением 2030» власти королевства ввели в школьную программу древнеиндийские эпосы Рамаяна и Махабхарата.

В твиттере Нуфа Аль-Марваи, первого саудовского инструктора йоги и основателя Arab Yoga Foundation, был выложен скриншот экзамена ее сына по общественным наукам с вопросами по индуизму и буддизму.

«Новая программа # Vision2030 и учебная программа Саудовской Аравии помогут создать сосуществующее, умеренное и толерантное поколение. Скриншоты сегодняшнего школьного экзамена моего сына по обществознанию включают концепции и историю индуизма, буддизма, Рамаяны, Кармы, Махабхараты, Дхармы. Мне понравилось помогать ему в учебе», - написала она.

Эти образовательные реформы в рамках «Видения 2030», которые также включают обязательное преподавание английского языка, являются частью инициативы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана по снижению зависимости королевства от доходов от нефти и диверсификации экономики. Проект также направлен на улучшение имиджа «ультраконсервативной» страны за рубежом до более «терпимого» и «умеренного» общества.

Согласно Hindustan Times, в школьную программу будут также добавлены другие важные элементы индийской культуры, такие как йога и аюрведа (форма традиционной индийской медицины), помимо Рамаяны и Махабхараты.