Правительство Шри-Ланки одобрило запрет на никаб

Правительство Шри-Ланки одобрило предлагаемый запрет на ношение никаба в общественных местах, сославшись на соображения национальной безопасности, несмотря на комментарий эксперта ООН о том, что это нарушит международное право.

Кабинет министров одобрил предложение министра общественной безопасности Сарата Вирасекера на своем еженедельном заседании, сообщил Вирасекара на своей странице в Facebook.

Предложение будет отправлено в Генеральную прокуратуру и должно быть одобрено парламентом, чтобы стать законом. Правительство имеет большинство в парламенте, и это предложение может быть легко принято.

Вирасекара охарактеризовал никаб как признак религиозного экстремизма, и сказал, что запрет улучшит национальную безопасность.

Ношение никаба и паранджи было временно запрещено в 2019 году после того, как в пасхальное воскресенье террористы-смертники убили более 260 человек.

В терактах обвинили две местные группировки, которые считаются. Их обвиняют во взрывах в шести местах - двух римско-католических церквях, одной протестантской церкви и трех лучших отелях.

В прошлом месяце посол Пакистана Саад Хаттак написал в Твиттере, что запрет оскорбит чувства мусульман. Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмед Шахид также написал, что запрет несовместим с международным правом и правом на свободное религиозное выражение.

Напомним, что мусульмане составляют около 9% от 22-миллионного населения Шри-Ланки, из них буддисты составляют более 70%. Тамилы из этнического меньшинства, в основном индуисты, составляют около 15%.