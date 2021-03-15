Шри-Ланка запрещает никаб и закрывает около 1000 мусульманских школ

Правительство Шри-Ланки заявляет, что запретит ношение никаба, и закроет более 1000 исламских школ , в рамках мероприятий, затрагивающих мусульманское меньшинство страны.

Отдельно, правительство в субботу объявило об использовании спорного закона о борьбе с террором, чтобы направить его на «религиозный экстремизм». Тем самым власти получат широкие полномочия по «дерадикализации», которые позволят им задерживать подозреваемых на срок до двух лет.

Министр общественной безопасности Сарат Вирасекера заявил на пресс-конференции, что в пятницу он подписал документ для утверждения кабинета министров о запрете никаба - верхней одежды, закрывающей все тело и лицо, которую носят некоторые мусульманские женщины, - по соображениям «национальной безопасности» .

«Раньше мусульманские женщины и девушки никогда не носили никаб», - сказал он. «Это признак недавнего религиозного экстремизма. Мы определенно собираемся запретить это».

Министр сказал, что он подписал документы, запрещающие ношение никаба, но они должны быть одобрены кабинетом министров и парламентом, где у правительства есть большинство в две трети для утверждения своих законопроектов.

Вирасекера также сказал, что правительство планирует запретить более 1000 исламских школ, которые, по его словам, нарушают национальную политику в области образования.

«Никто не может открыть школу и учить детей всему, что хочет», - сказал он.

Действия правительства в отношении никаба и школ последовали за принятым в прошлом году постановлению о кремации жертв COVID-19 - вопреки воле мусульман, хоронящих своих мертвецов.

Этот запрет был снят в начале этого года после критики со стороны США и международных правозащитных групп.

Шрин Сарор, активистка движения за мир и права женщин в Шри-Ланке, сказала, что эти шаги были предприняты «в то время, когда мусульманская община постоянно подвергалась нападениям».

«Это часть исламофобской реакции в Шри-Ланке», - сказал Сарор телеканалу Al Jazeera из столицы Коломбо.

«Политика обязательной кремации была пересмотрена, и теперь мы слышим о многих других мерах, направленных на ту или иную форму наказания мусульманского сообщества», - добавила она, отметив, что с мусульманами в стране не консультировались заранее.

Ссылаясь на тот факт, что ношение маски стало обязательным в стране во время пандемии коронавируса, Сарор сказал, что запрет никаба «выглядит [как] очень политическая месть».

Между тем, президент Готабая Раджапакса, избранный в 2019 году, пообещав подавить «экстремизм», обнародовал правила, разрешающие задержание любого, кто подозревается в совершении «актов насилия или религиозной, расовой или общинной дисгармонии или чувства недоброжелательности или вражды между людьми и разными сообществами».

Правила, вступившие в силу в пятницу, были установлены в соответствии с Законом о предотвращении терроризма (ЗПТ), отменить который местные и международные правозащитные группы неоднократно просили Коломбо.

«Любого человека могут арестовать за то, что он сказал что-либо», - говорит Сарор, назвав ЗПТ «очень проблематичным».

Предыдущее правительство Шри-Ланки, которое потерпело поражение от Раджапаксы на выборах 2019 года, пообещало отменить ЗПТ после признания того, что закон серьезно подрывает индивидуальные свободы, но не сделало этого.

Мусульмане составляют около 9 процентов из 22 миллионов человек в Шри-Ланке, где сингальские буддисты составляют около 75 процентов населения.

Бывший министр обороны Раджапакса пользуется огромной популярностью среди сингальского буддийского большинства, которое считает, что он положил конец 26-летней гражданской войне в этом островном государстве в 2009 году.

Критики, однако, говорят, что во время войны он подавлял Тамильских тигров, не соблюдая права человека, разрешил похищения и дал согласие на внесудебные казни. Сам он отвергает все обвинения.