Асламбек Эжаев арестован. Под ударом репрессий мусульмане и все остальные

Вчера стало известно о том, что в Москве арестован наш брат Асламбек Эжаев, глава одного из старейших исламских издательств "Умма", по книгам которого многие русскоязычные мусульмане познавали Ислам.

Асламбек арестован по тяжелой статье 205.1 ч.1 - "Содействие террористической деятельности", с кваллифицированным составом, максимальное наказание по которой может составлять до 20 лет лишения свободы. По сценарию, обкатанному на Абдулмумине Гаджиеве, Абу Умаре Саситлинском и других исламских просветителях и общественниках. Его обвиняют в финансировании терроризма, под что сейчас можно подвести любое сделанное пожертвование кому-то, кого даже задним числом обвинили в связях с кем-то, заподозренным в причастности к чему-то.

Можно было бы дежурно повозмущаться этому, но мы, пожалуй, не будем, несмотря на то, что Асламбек близкий нам, как и тысячам знающим его мусульманам человек. О том, что именно против таких как он - соли Исламской уммы, ведется война, мы пишем уже давно https://golosislama.com/news.php?id=31080 Прекрасно понимал это и он, находящийся на самой передовой этой войны. Находящийся осознанно, понимая все риски и имея возможности покинуть линию обстрела, но решивший оставаться на ней, уповая на Аллаха.

Ин ша Аллах, мы будем собирать все новости по его делу и сделаем его освещение одним из своих приоритетов. Призываем к тому же и всех мусульман - собирать и распространять об этом информацию, привлекать к этому делу всеобщее внимание, оказывать поддержку ему и его семье, когда станет известно, как это можно делать.

Но еще мы хотим сказать другое. Репрессивная машина в России годами не только постепенно наращивала свои обороты, но и эффективно разделяла своих жертв. Когда начинали сажать мусульман, либералам говорили: "'это исламисты, мракобесы, какое вам до них дело, поделом им", когда сажать начали либералов, мусульманам внушали: "это исламофобы, сторонники ЛГБТ, поделом им, ведь, когда сажали мусульман, они молчали".

А теперь смотрите - репрессии в стране приобрели массовый характер и сажают и запрещают уже всех одновременно. Причем, если кто-то думает, что отвлекаясь на либералов и прочих политических опппозиционеров, забудут о мусульманах - вот вам наглядный пример того, что этот рассчет работать не будет.

Сегодня все "экстремисты", "пособники террористов", "иноагенты", уже объявленные и те, кто еще на очереди, все в этой стране оказались в одной лодке, все стали мишенями в одном тире. Придти могут в любой момент и за любым - за сделанный много лет назад финансовый перевод, за поставленный когда-то по неосторожности лайк, сделанный перепост, за присутствие на каком-то собрании или недонесение о ком-то или о чем-то, чего вы даже не знали.

Это нужно осознать не для того, чтобы кошмарить себя. Это нужно осознать, чтобы перестать позволять манипулировать собой, перестать позволять настраивать одних потенциальных жертв против других. Союзниками тех, кто попал или может попасть под жернова таких репрессий является любой такой же, независимо от его убеждений, а врагом - тот, кто направляет эти жернова, обслуживает их, защищает их.

И единственная возможностью для первых избавиться от вторых - покончить с ними. Не с каким-то отдельным винтиком, а со всей этой системой. Общими усилиями и как только представится такая возможность. Амин.