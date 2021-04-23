Беспредел режима и международное давление

Плохие и хорошие новости по итогам уходящей недели.

Плохие:

- новые драконовские сроки мусульманам исключительно за мирную деятельность, которые не дают даже многим убийцам, насильникам и грабителям (23 года лишения свободы Раису Мавлютову из Казани https://www.facebook.com/221158105468785/posts/807078523543404/?d=n);

- физические расправы над неугодными властям активистами в мусульманских регионах (https://golosislama.com/news.php?id=39721);

- активный перенос режимом тех методов расправ, которые он уже обкатал на мусульманах, на российскую оппозицию в виде требования признать экстремистскими штабы Навального по стране и Фонд борьбы с коррупцией, репрессии против их руководителей вплоть до их похищения и издевательства над ними силовиками - как бы кто ни относился к ним, это очевидно плохо для всех, потому что такие методы общения власти с обществом в этой стране окончательно стали нормой;

- переход режима к откровенно террористическим методам отношений с остальным миром, от угроз военного вторжения с подготовкой к нему (Украина) до террористических атак на объекты на территории стран ЕС и НАТО (Чехия).

Казалось бы, какие хорошие новости могут быть в такой ситуации? Главная из таких хороших новостей заключается в том, что могло бы быть еще хуже, то есть, могла бы начаться большая война с Украиной, которая пока, похоже, откладывается. По крайней мере, это следует из заявления министра обороны режима Сергея Шойгу об отводе армад, стянутых к границам Украины и приготовившихся к вторжению в нее, в места их постоянной дислокации после заверщения т.н. "учений", под прикрытием которых они туда были переброшены.

Что же побудило Кремль, если не отказаться от уже подготовленного со всех точек зрения (идеологически, информационно и военно) вторжения в Украину, то по крайней мере, его отложить? Помимо готовности сопротивляться самой Украины, в отличие от 2014 года имеющей способную к этому регулярную армию, это очевидно мощное международное давление, оказанное на Кремль с целью принудить его отказаться от своих агрессивных планов. Действовали кнутом и пряником, как и нужно действовать со зверем - начиная с угроз новыми санкциями, направления военных кораблей в зону конфликта, обещаниями поставок оружия в случае необходимости, заканчивая предложением Джо Байдена к Владимиру Путину провести личную встречу.

Акции протеста и солидарности с голодавщим Алексеем Навальным, прошедшие 21 апреля, тоже можно считать хорошей новостью, однако, надо признать, что при таких масштабах серьезной угрозы режиму они пока не представляют. Россияне спят, и в этой ситуации сколь-либо действенным давлением на Кремль может быть только давление международное. И куда более хорошая новость заключается в том, что это давление начинает нарастать, как показала история с реакцией Чехии и ее союзников на озвученную новость о подрыве двумя известными террористам из ГРУ склада с амуницией на ее территории в 2014 году. То есть, по этой истории видно, что к открытому террору в отношениях с Европой Кремль перешел уже тогда (хотя точкой отсчета стоило бы считать еще убийство Александра Литвиненко задолго до покушения на Сергея Скрипаля), однако, более-менее внятная реакция на это появляется только сейчас. Кстати, по некоторым данным, факт взрыва кремлевскими террористами чешской базы был известен американским спецслужбам, проанализировавшим их активность, уже несколько лет назад, но держался под сукном Дональдом Трампом, который не хотел обострять отношения с Путиным. Если это так, то подтверждается то, о чем мы писали в связи с победой Байдена - Кремль после нее ждут не лучшие времена. Правда, не только его, как мы тогда же писали, но это уже другая история...

Более активное международное давление на этот режим в скором времени может быть оказано в связи с непосредственно затрагивающей мусульман России темой. Так, Комиссия Конгресса США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF), в своем ежегодном отчете, опубликованном на этой неделе, предложила внести Россию в перечень "стран, вызывающих особую озабоченность" и осуществляющих "систематические, продолжительные и вопиющие нарушения принципа свободы вероисповедания".

Помимо прочих подвергаемых в России гонениям религиозных групп особо отмечены преследования мусульман. В документе указано, что на Северном Кавказе "силовики действовали безнаказанно, арестовывая или похищая лиц, подозреваемых даже в косвенных связях с исламистским подпольем, а также со светской политической оппозицией", а в Крыму подвергаются репрессиям те мусульманские группы, которые легально действовали при украинской власти. Отмечены репрессии против мирных организаций, легально действующих в большинстве западных стран, но запрещенных в России - "Таблиг Джамаат" и "Нурджулар", а также драконовские сроки, присуждаемые членам организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической, но также либо легально действующей на Западе, либо запрещенной, но никак не в качестве террористической, а например из-за отрицания ей Государства Израиль. Также в доклад включены случаи беспредела силовиков и властей в отношении отдельных мусульманских общин и мечетей вроде обысков и рейдов, а также противодействия восстановлению исторической мечети в Саратове.

Комиссия будет предлагать Конгрессу США ввести против путинской России новые санкции в том числе за все эти репрессии против мусульман.

Еще одно направление международного давления на российский режим, демонстрирует, что Украина может выступать не только как объект защиты таким давлением, но и как его инициатор в интересах, в том числе мусульман России. 21 апреля на Постоянной сессии ООН по делам коренных народов от делегации Украины выступил проживающий в ней Боляень Сыресь, старейшина эрзя - одного из двух коренных народов Республики Мордовия, который в своем выступлении осветил драматическое положение в России не только своего народа, но и других народов России, подвергающихся русификации и этноциду. Кроме того, в докладе, представленном украинской делегацией в ООН освещены многочисленные факты убийств, покушений (на) и преследования общественных деятелей в частности мусульманских народов РФ - черкеса Аслана Жукова, ингушей— Муслима Хашагульгова и Рустама Льянова, татар Фаузии Байрамовой и братьев Кашаповых, башкира Айрата Дильмухаметова и других. Таким образом, Украина начинает активно выступать как адвокат угнетаемых народов России, включая мусульманские народы.

То есть, мы видим, что при полной безнаказанности режима внутри РФ сопротивление ему остального мира начинает расти, в том числе и в интересах самих граждан, народов и религиозных общин России. И это, безусловно, хорошая новость.