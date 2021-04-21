Индия: ковидная катастрофа и двойные стандарты

В Индии ежедневно отмечаются сотни тысяч новых случаев коронавируса, которые приносят боль, страх и агонию многим жизням. Тем временем в Дели и других городах введены локдауны.

Министерство здравоохранения Индии сообщило о 295 041 новом случае в среду, 2023 человека умерли, в результате чего общее число умерших составило 182 553 человека. С начала пандемии в Индии зарегистрировано 15,6 миллиона случаев заболевания, что является вторым числом по величине после США.

Количество новых зарегистрированных случаев превышает 200000 каждый день в течение недели - при этом люди заражаются быстрее, чем их можно протестировать, а многие наблюдатели говорят, что реальные цифры наверняка выше.

«На этот раз инфекция распространяется так быстро, что у людей нет времени на лекарства. Многие люди умирают, прежде чем мы получаем отчет о тестах», - говорит д-р С.К. Панди из Института медицинских наук Рам Манохара Лохиа в Лакхнау, столице северного штата Уттар-Прадеш.

Многие обвиняют политиков в том, что они допустили проведение таких крупных мероприятий, как массовые религиозные собрания и предвыборные митинги.

Религиозные лидеры и сотни тысяч индуистов собрались на берегах реки Ганг в городе Харидвар на севере Индии в прошлом месяце на Кумбха Мела (фестиваль кувшинов). Они верят, что купание в «святой воде» смывает их грехи и предотвращает перерождение.

При этом, по словам официальных лиц, более 1000 человек дали положительный результат на коронавирус на месте фестиваля в Харидваре. По заявлению правительства Уттаракханда, из примерно 50 000 проб, взятых у жителей Харидвара, 408 дали положительный результат в понедельник и 594 - во вторник.

Последние данные появились после того, как Йоги Адитьянатх, главный министр соседнего штата Уттар-Прадеш, написал в среду в Твиттере, что у него также был положительный результат на COVID-19.

В числе заразившихся во время фестиваля — бывшая непальская королевская семья во главе с бывшем королем Непала Гьянендрой.

Эксперты обвиняют в резком росте крупные религиозные события, многолюдные политические митинги в штатах, где проводятся опросы, и многолюдные общественные места.

Тем не менее, сотни тысяч измазанных пеплом индусов во время религиозного праздника в среду пытались искупаться в Ганге, надеясь «смыть свои грехи».

Полиция сообщила, что с утра среды в реке купались 650 000 индусов, и некоторые люди были оштрафованы за несоблюдение социального дистанцирования в отдельных районах.

Однако правительство премьер-министра Нарендры Моди отказалось отменить фестиваль, который должен продлиться весь месяц, возможно, опасаясь негативной реакции религиозных индуистских лидеров.

«Это уже суперраспространитель, потому что в переполненном городе нет возможности для тестирования сотен тысяч, а у правительства нет ни оборудования, ни рабочей силы», - сказал высокопоставленный чиновник Уттаракханда.

«То, что вы видите, - это не Кумбха Мела, а атомная бомба в виде короны», - написал в Твиттере индийский кинорежиссер Рам Гопал Варма рядом с фотографией моря преданных индуистов. «Интересно, кто будет ответственен за этот вирусный взрыв».

Критики индийского правительства также сравнили реакцию правительства на фестиваль с реакцией в прошлом году, когда индийские исламофобы накинулись на мусульман после обвинений в том, что первоначальный всплеск инфекций был связан с трехдневной встречей исламской миссионерской группы Таблиги Джамаат*.

Некоторые лидеры правящей партии Бхаратия Джаната (БДП) Моди и индийские телеканалы, которые долгое время поддерживали индуистско-националистическую политику правительства, называли мусульман «джихадистами» и «сверхраспространителями» уже в марте 2020 года, когда в стране в среднем находили не более 200 случаев коронавируса в сутки. Обвинение вызвало волну насилия, бойкотов бизнеса и языка вражды в отношении мусульман.

Некоторые пользователи соцсетей прямо пишут о том, что спустя более года нация, и особенно СМИ, должны извиниться перед Таблиги Джамаат.

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