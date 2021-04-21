Президент Чада погиб на поле сражения в день своего шестого переизбрания - армия Чада

Президент Чада Идрисс Деби погиб во время посещения войск на передовой в борьбе с северными повстанцами, заявил во вторник официальный представитель армии Чада, на следующий день после того, как Деби был объявлен победителем шестого срока.

68-летний глава государства "только что испустил свой последний вздох, защищая суверенное государство на поле боя" в минувшие выходные, сообщил официальный представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна в заявлении, оглашенном по государственному телевидению, передает агентство Agence France-Presse (AFP).

В армии заявили, что его заменит военный совет, возглавляемый 37-летним сыном покойного президента Махаматом Идриссом Деби Итно, четырехзвездным генералом.

«Создан военный совет во главе с его сыном, генералом Махаматом Идриссом Деби Итно», - заявил Агуна по государственному радио.

Это нарушение конституции Чада, согласно которой в таких случаях исполнять обязанности президента должен глава парламента. Но армия объявила о роспуске парламента.

В понедельник Деби выиграл шестой президентский срок, в то время как армия заявила, что отбила колонну повстанцев, наступавших на столицу Нджамену. Деби, пришедший к власти в результате восстания в 1990 году, набрал 79,3% голосов на выборах 11 апреля, которые были бойкотированы лидерами оппозиции.

Ожидалось, что он произнесет победную речь перед сторонниками, но руководитель его кампании Махамат Зен Бада сказал, что вместо этого президент отправился навестить чадских солдат на передовой.

«Кандидат хотел бы быть здесь, чтобы отпраздновать… но прямо сейчас он вместе с нашими доблестными силами обороны и безопасности борется с террористами, угрожающими нашей территории», - заявил Зен Бада репортерам.

Между тем, власти заявили, что в пятницу состоятся государственные похороны Деби. Главы государств и правительств «дружественных стран» примут участие в церемонии в Нджамене, прежде чем Деби будет похоронен в своем родном регионе на дальнем востоке страны.

Повстанческая группировка «Фронт перемен и согласия в Чаде» базирующаяся на северной границе с Ливией, напала на пограничный пост в день выборов, а затем продвинулась на сотни километров к югу.

Но на выходных повстанцы потерпели поражение. Агуна сообщил Reuters, что чадские войска убили более 300 повстанцев и захватили 150 в субботу в провинции Канем, примерно в 300 километрах от Нджамены.

По его словам, пять солдат правительственных войск были убиты и 36 ранены.

В заявлении повстанцев говорится, что «ошибка» в субботу «немного замедлила победный марш ... к Нджамене», но при этом они разбили армию в бою в воскресенье и понедельник, убив, ранив и захватив сотни солдат.

Конфликт вызвал тревогу среди западных стран, которые видели в Деби союзника в борьбе с экстремистскими группировками, включая «Боко Харам», в бассейне озера Чад и в Сахеле.

Мы будем следить за событиями в Чаде, а пока отметим историчность событий. Давно ли глава признанного государства погибал на поле боя в сражении с врагами?