В Египте продолжается серия железнодорожных катастроф

Одиннадцать человек погибли и 98 получили ранения в результате крушения поезда в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира, говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Поезд направлялся из Каира в город Мансура, расположенный в дельте Нила, когда четыре вагона сошли с рельсов в 13:54 примерно в 40 км к северу от Каира, говорится в коротком заявлении Египетских национальных железных дорог.

Причина аварии выясняется.

Более 50 машин скорой помощи срочно доставили раненых в три больницы провинции, сообщило министерство здравоохранения.

В видеороликах в социальных сетях запечатлены перевернутые вагоны и пассажиры, спасающиеся по железной дороге.

В последние годы Египет пережил несколько крупных железнодорожных трагедий.

По меньшей мере 20 человек погибли и около 200 получили ранения в марте этого года, когда два поезда столкнулись возле Тахты, примерно в 440 км к югу от Каира.

Также на прошлой неделе 15 человек были ранены после того, как еще один поезд сошел с рельсов в северной провинции Минья аль-Камх.

Министр транспорта Египта Камаль аль-Вазир, бывший генерал армии, столкнулся с призывами уйти в отставку от некоторых египтян в социальных сетях. Он отверг их и сказал, что продолжит работу по развитию стареющей железнодорожной сети.

В феврале 2019 года беспилотный локомотив врезался в преграду на главном железнодорожном вокзале Каира, в результате чего произошел огромный взрыв и пожар, убивший по меньшей мере 25 человек. Эта авария побудила тогдашнего министра транспорта уйти в отставку.

Самая смертоносная катастрофа поезда в Египте произошла в 2002 году, когда более 370 человек погибли в результате пожара в ночном поезде, следовавшем из Каира в южный Египет.