Муфтий Ингушетии призывает ингушских активистов прекратить голодовку

Муфтий Ингушетии Иса Хамхоев призвал активистов ингушского протеста, объявивших голодовку, прекратить ее. По его словам, в исламе голодовка не является дозволенным методом даже для выдвижения законных требований, потому что ослабляет организм, сообщает Кавказ.Реалии.

Слова муфтия поддержали и другие представители муфтията: имамы населенных пунктов и кадий (шариатский судья) Исмаил Цороев.

"Вы голодаете в знак протеста против этой власти, но голодовка вас ослабит, а это именно то, чего желала бы власть: ослабления гражданского общества Ингушетии", заявил имам селения Альтиево Усман Мальсагов.

Напомним, что арестованные лидеры протеста в Ингушетии 2019 года объявили голодовку после того, как одну из обвиняемых - Зарифу Саутиеву - через неделю после освобождения под домашний арест вернули в СИЗО. В знак несогласия они отказались не только принимать пищу, но и участвовать в дальнейших судебных заседаниях.

Один из фигурантов, Ахмед Барахоев, чувствует себя удовлетворительно и прекращать голодовку не намерен, сообщает его адвокат Башир Точиев по итогам визита к своему подзащитному в СИЗО 22 марта.

"Видно, что организм у него истощен. Ахмед скинул вес, был бледен, и у него сел голос. Мне не понравилось состояние его здоровья. С его слов, прекращать голодовку он пока не собирается. Сказал, что даст знать, если изменит решение", - уточнил Точиев.

Ранее к заключённым с просьбой прекратить голодовку и вернуться к судебному процессу обратился ряд общественных деятелей и российских правозащитников.

Напомним, что дело о лидерах ингушского протеста рассматривает Кисловодский городской суд. На скамье подсудимых Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Барах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев и Зарифа Саутиева. 26 февраля в рамках этого дела был задержан и экс-глава МВД республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в федеральном розыске.