Президентом Танзании стала мусульманка Самиа Сулуху Хассан

Самиа Сулуху Хасан стала президентом Танзании в среду на прошлой неделе после внезапной и таинственной смерти Джона Магуфули. Она не только первая женщина-президент Танзании и вообще стран Восточной Африки, но и первый лидер страны, родившейся на полуавтономном архипелаге Занзибар.

Кроме того, Хассан стала второй в мире соблюдающей мусульманкой, одетой в хиджаб, и главой государства с немусульманским большинством. Первой стала Халима Якоб, действующий президент Сингапура.

Хасан ранее занимала пост вице-президента, а главой государства она стала после того, как правительство объявило о смерти президента Магуфули из-за болезни сердца, более чем через две недели после того, как его в последний раз видели на публике. Отсутствие Магуфули с 27 февраля породило слухи о его здоровье и спровоцировало слухи, что он заразился COVID-19, хотя официальные лица отрицали, что он болен. Сам Магуфули был известен как ковид-диссидент, который призывал танзанийцев избегать ношения масок и осуждал вакцины как западный заговор.

Согласно конституции Танзании, вице-президент автоматически становится президентом на весь оставшийся срок после смерти предыдущего президента. Магуфули, который был впервые избран в 2015 году, по результатам голосования в октябре прошлого года получил второй пятилетний срок. В конституции также говорится, что после консультации с их партией новый президент предложит заместителя, и этот выбор будет подтвержден не менее чем 50 процентами голосов Национального собрания. Ожидается, что Хассан сделает христианина своим вице-президентом.

О Хассан говорят, что ее стиль руководства сильно отличается от стиля покойного президента, которого прозвали «Бульдозер» за дерзкий популизм и напористость. По словам танзанийцев, она больше прислушивается к советам и не принимает односторонних решений.

Сейчас многие жители страны ждут от нее более адекватной реакции на пандемию коронавируса и надеются, что она не станет следовать конфронтационной политике своего предшественника.

В Танзании мусульмане составляют 35% населения страны, большинство (61%) - христиане. Сама Хассан - прихожанка мечети в районе Микочени (Дар-эс-Салам).