Пакистан получил в дар от Китая 500 000 доз вакцины Sinopharm, в результате чего общее количество прививок в стране достигло одного миллиона. Об этом сообщил министр здравоохранения д-р Фейсал Султан.

В южноазиатской стране с населением 220 миллионов человек 10 марта была проведена вакцинация населения от COVID-19, начиная с пожилых людей. В начале февраля медицинские работники уже начали получать прививки.

«Эти 500 000 доз обеспечат бесперебойное продолжение нашей кампании вакцинации, которая в настоящее время проводится для пожилых людей», - сказал Султан в своем твиттере в среду.

Sinopharm, единственная вакцина, доступная в настоящее время в стране, требует две дозы.

Распространение вакцинации было медленным в Пакистане, где власти столкнулись с серьезной нерешительностью среди населения в целом и медицинских работников в частности.

При этом процент положительных результатов тестов на COVID-19 по всей стране достиг 6,26 процента и превысил 11 процентов в Пенджабе, крупнейшей провинции.

Согласно правительственным данным на четверг, в Пакистане зарегистрировано 615 810 случаев коронавируса и 13 717 смертей, при этом за последние 24 часа зарегистрировано 3495 случаев и 61 смерть.

Этот ежедневный рост числа случаев заболевания был самым высоким в Пакистане за более чем три месяца, что побудило власти ужесточить ограничения на публичные собрания и предупредить о третьей волне вируса.

Страна не получила вакцины от производителей лекарств и зависит от инициативы ВОЗ COVAX для бедных стран.

Пакистан ожидает получить первую партию из 2,8 миллионов доз AstraZeneca в конце этого месяца, заявили официальные лица.

Помимо Sinopharm и AstraZeneca, Пакистан одобрил для экстренного использования вакцины Sputnik (России) и CanSino Biologics Inc (CanSinoBIO, Китай).

CanSinoBIO опубликовал промежуточные результаты исследования эффективности в испытаниях, в которых участвовал Пакистан, и которые показали эффективность 65,7% в предотвращении симптоматических случаев коронавируса и 90,98% успеха в предотвращении тяжелых инфекций.

В пакистанской подгруппе эффективность вакцины CanSinoBIO для предотвращения симптоматических случаев составила 74,8% и 100% для предотвращения тяжелых заболеваний.

На прошлой неделе власти отменили решение разрешить большие собрания в помещениях, таких как кинотеатры, театры и брачные залы в Пакистане.

Вряд ли стоит лишний раз напоминать о том, что распределение вакцин является оружием мягкой силы для Китая, которое будет иметь самые очевидные последствия во внешней политике Пакистана.