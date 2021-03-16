Зарифу Саутиеву вернули под стражу после домашнего ареста

Ставропольский краевой суд отменил решение о домашнем аресте ингушской оппозиционной активистки Зарифы Саутиевой по делу об организации применения насилия к полицейским во время протестов в Ингушетии и участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

“Это [решение] было вынесено по представлению прокурора, который просил отменить меру пресечения в виде домашнего ареста с дежурными формулировками и доводами, что она [Саутиева] может скрыться и так далее”, – говорит адвокат Магомед Беков.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России обратилась в Ставропольский краевой суд с жалобой на постановление Кисловодского городского суда, который перевёл под домашний арест обвиняемую в экстремизме ингушскую активистку Зарифу Саутиеву.

Напомним, что Зарифа Саутиева была арестована 12 июля 2019 года. Ей вменяется участие в экстремистском сообществе и организация применения насилия в отношении представителей власти на митинге 27 марта 2019 года в Магасе, когда ОМОН и Росгвардия силой разогнали протестующих.

Всего по "ингушскому делу" арестовано 48 человек, а более 30 из них получили реальные сроки. 26 февраля 2021 года по этому же делу задержан экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров.