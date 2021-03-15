Назад в СССР

13 марта 2021 года можно считать очередным рубежом, взятым нынешним российским режимом в борьбе с российским обществом. Если до этого налетам силовиков подвергались собрания всяких "ваххабистов", иеговистов и прочих "экстремистов", то в этот день такой налет произошел на... Форум муниципальных депутатов, собравшихся в Москве. То есть, на представителей самой же российской власти, ее местного уровня.

Впрочем, это были неправильные пчелы, то есть, муниципальные депутаты. Ведь они собрались не под эгидой партии власти или на худой конец одной из подконтрольных Кремлю партий вроде КПРФ и ЛДПР - собрались те редкие, кто сами не играют с властью в поддавки и хотели научить желающих пополнить их ряды тому, как можно победить на выборах. Этого оказалось достаточно, чтобы собрание было прервано силовиками под предлогом того, что то ли его участники были связаны с таинственной нежелательной организацией, то ли они нарушали масочно-перчаточно-дистанционный режим, после чего их начали выводить из зала и увозить в автозаках.

https://www.youtube.com/watch?v=LeEeWnZ2e7Q

Помимо более ста рядовых участников мероприятия в кутузке увезли следующих избранных гражданами представителей российской власти: депутата Московской городской думы Михаила Тимонова, депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, главу муниципального образования Красносельский и председателя Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илью Яшина, муниципального депутата Тимирязевского района города Москвы Юлию Галямину.

Муниципальному депутату района Печатники города Москвы Сергею Власову удалось избежать ареста, прикинувшись не депутатом, а журналистом. Кроме того были "приняты" бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и уже дважды отравленный политик Владимир Кара-Мурза.

Показательно, что установив абсолютный контроль над общероссийской политикой, Кремль боится допустить увеличения числа неподконтрольных ему депутатов даже на уровне мельчайших муниципальных образований. То есть, контролировать пытаются вообще все, что является отличительным признаком уже не авторитарного, а тоталитарного режима.

На этом фоне вряд ли кого-то из здравомыслящих людей удивило откровение бывшего президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева о том, что "федеральные органы власти, оказав через прокуратуру давление на ход образования на родном языке, через федеральные органы управления образованием ввели новые государственные образовательные стандарты, и в результате объемы преподавания родного языка сократились до трех часов в неделю".

Но и это не предел. Кремль пытается контролировать не только каких депутатов выбирают в муниципальные собрания (в ряде случаев аналог сельсоветов в коммунистические времена), не только сколько часов в школах учат родные языки народов российских республик, но и... в какой одежде работают их чиновники. Некоторое время назад главы республик Татарстана и Башкортостана, видимо, в подражание Рамзану Кадырову стали публично появляться в одежде, стилизированной под национальную, подав тем самым пример своим подчиненным. Но это продолжалось недолго - поигравший в башкирского национального лидера московский назначенец Радий Хабиров (https://golosislama.com/news.php?id=35262), видимо, был одернут из Кремля и новым распоряжением отменил предыдущее - о ношении башкирских костюмов на официальных мероприятиях. Интересно, последует ли теперь очередь глав Татарстана и Чечни?

Словом, все логично. В стране, в которую превращается путинская Россия, все должны голосовать одинаково, говорить одинаково, одеваться одинаково, в идеале и думать одинаково. Последнее призван обеспечить вступивший в силу на прошлой неделе закон о просветительской деятельности, призванный пресечь любое неподконтрольное государству просвещение людей.

(На фото - депутат Михаил Тимонов общается с избирателями в автозаке)