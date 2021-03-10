Возможна ли война между Алжиром и Марокко?

Хотя отношения между «братскими странами» никогда не обходились без сбоев, прохладные отношения Марокко и Алжира за последние несколько месяцев сменились открытой враждебностью. Основная причина - конфликт в Западной Сахаре.

Прогресс по этому вопросу зашел в тупик с тех пор как Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО подписали соглашение о прекращении огня в 1991 году, но Рабате добыл несколько дипломатических побед в последнее время, например, решение США признать марокканский суверенитет над спорной территорией в конце прошлого года. Это событие в сочетании с влиянием Франции на франкоязычные африканские государства, одно из которых в настоящий момент находится у руля Африканского союза, укрепило уверенность Марокко в том, что оно может делать спор вокруг Западной Сахары складывается в в пользу Рабата.

Активный подход королевства к дипломатии в рамках африканских институтов чуть более чем за год привел к тому, что несколько африканских стран открыли консульства в Западной Сахаре. Тем самым они фактически заявили о своей поддержке Марокко благодаря французскому давлению на бывшие колонии в Центральной и Западной Африке.

Кроме того, в рамках сделки, заключенной при посредничестве США, в декабре Королевство согласилось возобновить дипломатические отношения с Израилем. Такой шаг остается давним табу для Алжира, который также является основным спонсором движения Фронта ПОЛИСАРИО, выступающего за независимость Западной Сахары. Эти события были всем, что потребовалось марокканским и алжирским СМИ, чтобы начать пропагандистские кампании против правительств друг друга.

В Алжире последние шаги Марокко стали явным источником напряженности в то время, когда некогда весьма влиятельный дипломатический корпус Алжира начинает активизироваться после двадцатилетнего застоя при бывшем президенте Абдельазизе Бутефлике. Даже в рамках Африканского союза фактическая монополия Алжира на Совет мира и безопасности, которая ранее давала стране платформу, где она могла обсуждать сахарский вопрос всякий раз, когда созывалась панафриканская организация, ушла в прошлое.

С нарушением статус-кво на военном фронте разыгрывается почти пятидесятилетний антагонизм между соседями по северо-западу Африки. После того, как в середине ноября марокканские силы провели операцию по вытеснению сахарских сепаратистов с контрольно-пропускного пункта Гергерат — тогда ПОЛИСАРИО заблокировало доступ в этот район - движение снова заявляет, что началась война с Рабатом. Не проходит и недели без нового сообщения о нападении на оборонительную стену Марокко.

Совершенно очевидно, что ни Марокко, ни Алжир не хотят полномасштабного конфликта, поскольку он имел бы катастрофические последствия. Однако история показывает, что страны не всегда полностью контролируют масштабы своей агрессии, и, казалось бы, незначительные эскалации в прошлом быстро перетекали в крупные войны. Следовательно, нельзя сразу исключать возможность полномасштабной войны между двумя странами. Может потребоваться очень простая ошибка, чтобы зажечь новый вооруженный конфликт.

Как бы то ни было две страны продолжают готовиться к войне. Алжирские и марокканские вооруженные силы занимают второе и пятое места в Африке соответственно и тратят головокружительные суммы на приобретение новейшего оружия. Рабат обращается к поставщикам из США и Франции, в то время как Алжир придерживается военной техники российского производства.

В конце января Управление международной торговли США объявило, что Марокко закупило американскую систему ПВО Patriot. Всемирно известный со времен Второй войны в Персидском заливе, Patriot - это зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для нейтрализации воздушных угроз.

Хотя никаких подробностей об условиях покупки не сообщалось, последние расходы Марокко улучшат положение его вооруженных сил и, возможно, даже сократят единственный серьезный разрыв, который у него есть по сравнению с Алжиром, чьи силы оснащены российскими ЗРК С-300.

Подытоживая, вспышка нового крупного конфликта в Африке остается весьма реалистичной перспективой.