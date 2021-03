Дайджест "Голоса Ислама" - 3 марта

Голос Ислама представляет дайджест новостей от 3 марта:

1) На авиабазу в Ираке упали 10 ракет

По меньше мере 10 ракет упали на авиабазу Айн аль-Асад в западной иракской провинции Анбар. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на слова полковника Уэйна Маротто, представителя сил коалиции под руководством США в этой стране,

Ракеты ударили по авиабазе, на которой размещены силы США, коалиции и Ирака, в 7:20 утра, сообщил в среду официальный спикер полковник Маротто.

На данный момент неизвестно имеются ли жертвы нападения.

Это была первая атака с тех пор, как США заявили, что на прошлой неделе атаковали объекты проиранских боевиков вдоль иракско-сирийской границы.

Нападение произошло за два дня до того, как папа римский Франциск должен посетить Ирак. Визит состоится, несмотря на ухудшение безопасности в некоторых частях страны. Так недавно произошел взрыв террориста-смертника в Багдаде, первое крупное нападение за три года.

16 февраля в результате ракетного обстрела сил под командованием США на севере Ирака был убит гражданский подрядчик и ранен военнослужащий США.

2) Администрация Байдена готова принять новое спорное определение антисемитизма

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена "с энтузиазмом принимает" определение антисемитизма Международной ассоциации памяти жертв Холокоста (IHRA), сообщает Jewish Insider.

В письме, направленном президенту Американского сионистского движения Ричарду Хейдемну, Блинкен сказал Белый дом поддержал рабочее определение антисемитизма, «включая его примеры».

Определение IHRA содержит 11 «современных примеров антисемитизма», включая отрицание Холокоста и продвижение теорий заговора в отношении еврейского народа.

Но другие, более противоречивые примеры включают «применение двойных стандартов» к Израилю, описание создания Израиля как «расистское предприятие» и сравнение действий израильского правительства с нацистами.

Это определение было осуждено известными еврейскими группами и сотнями ведущих еврейских и израильских ученых, которые утверждают, что оно служит «оградой Израиля от ответственности за соблюдение универсальных стандартов прав человека и международного права».

Так коалиция еврейских групп, в том числе J Street, American for Peace Now и New Israel Fund, в последние несколько недель призвала Байдена отказаться от этого определения. Группы предупредили, что вместо борьбы с антисемитизмом определение IHRA «неправильно используется для подавления законной свободы слова, критики действий израильского правительства и защиты прав палестинцев».

3) Во Франции борцы против исламофобии призывают к национальному протесту

Французский альянс против исламофобии призвал к проведению общенациональных демонстраций против нового законопроекта о борьбе с «исламистским сепаратизмом», который на самом деле посягает на религиозные свободы.

Группа мусульманских организаций, назвавших себя Фронтом против исламофобии, осудила «сепаратистский и расистский закон» и пообещала провести демонстрации «повсюду во Франции» 21 марта.

«С непропорциональным цинизмом правительство использует терроризм, его жертвы и наши эмоции, чтобы сделать каждого мусульманина внутренним врагом», - говорится в февральском заявлении альянса.

«Мы не позволим, чтобы Ислам и мусульмане были брошены на пастбище дебатов, несмотря на нарастание медицинских, социальных, экономических и экологических кризисов и чрезвычайных ситуаций», - заявила группа. «Мы не согласны с тем, что этот законопроект, который будет обсуждаться до следующих президентских выборов, служит трамплином для самых дерзких исламофобов, всегда готовых перещоголять друг друга ради власти», - добавили они.

Далее в заявлении содержится призыв к участию в марше: «Не бойтесь! Речь идет о защите наших прав, наших свобод, нашего достоинства».

4) Макрон признал, что французы пытали и убили алжирского борца за свободу

Французские силовики пытали и убили алжирского борца за свободу Али Буменджеля во время войны его страны за независимость, признал во вторник президент Эммануэль Макрон. Раньше официально заявлялось, что он покончил жизнь самоубийством.

Макрон сделал признание «от имени Франции» во время встречи с внуками Буменджеля.

Этот шаг был предпринят после того, как Макрон вызвал возмущение в январе, когда он отказался принести официальные извинения за преступления, совершенные во время оккупации Алжира.

Вместо этого он согласился сформировать «комиссию по установлению истины», как было рекомендовано в отчете по заказу правительства, чтобы пролить свет на колониальное прошлое Франции.

Зверства, совершенные обеими сторонами во время Алжирской революции 1954-1962 годов, продолжают обострять отношения между странами.

Буменджель, националист и юрист, был арестован французской армией во время битвы за Алжир, «лишен связи с внешним миром, подвергнут пыткам, а затем убит 23 марта 1957 года», - говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Али Боуменджель не совершал самоубийства. Его пытали, а затем убили», - сказал Макрон внукам Буменджеля, говорится в заявлении.

Это не первый раз, когда признается настоящая причина смерти.

Согласно заявлению, в 2000 году бывший глава французской разведки в Алжире Поль Ауссарес признался в том, что заказал смерть Буменджеля и замаскировал убийство как самоубийство.

5) Черкесский активист Мартин Кочесоко получил условный срок за хранение марихуаны

Суд в Кабардино-Балкарии признал черкесского активиста, главу общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесокова виновным в приобретении и хранении марихуаны (часть 2 статьи 228 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Гособвинение запрашивало для активиста четыре года лишения свободы условно.

Выступая с последним словом, Кочесоков заявил, что дело против него сфабриковали сотрудники Центра «Э», которые подбросили ему наркотики при задержании. «Причем настолько бездарно и неумело сфабриковано, что это является оскорблением всей правовой системы Российской Федерации. Здравый смысл должен был говорить, что в такой форме даже сфабрикованное дело не должно было дойти до суда», — сказал активист (цитата по «Кавказскому узлу»).

Активист также рассказал, что ему пытались вменить экстремизм, организацию массовых беспорядков и другие преступления.

Напомним, что Мартина Кочесокова задержали в июне 2019 года. По версии следствия, мужчина собрал и хотел вывезти дикорастущую коноплю. Сразу после задержания Кочесоков признал вину, но впоследствии отказался от своих слов, объяснив, что был вынужден оговорить себя из-за опасений за свою жизнь. В августе 2019 года активиста отпустили из-под домашнего ареста.

Друзья и коллеги связали задержание Мартина с его общественной деятельностью. «Мемориал» признал активиста незаконно преследуемым по политическим мотивам.