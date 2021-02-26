Трансформация постсоветского пространства и вызовы для Кремля

Несмотря на то, что в самой России существующая власть судорожно пытается предотвратить выход политической ситуации из под ее контроля, контролировать постсоветское пространство она в состоянии, чем дальше, тем меньше.

По идее, она и не должна его контролировать, ведь это уже давно независимые государства, которые вправе проводить свою внутреннюю и внешнюю политику самостоятельно. Но не раз провозглашавшая их сферой своего исключительного влияния российская власть сама сделала себя заложницей происходящего в этих странах, так как их неизбежный отрыв от ее контроля будет восприниматься как геополитическое поражение Кремля.

Мусульман Центральной Евразии в целом и Северной Евразии в частности геополитическая трансформация постсоветского пространства затрагивает и тогда, когда она непосредственно касается мусульманских стран и народов, и в более широком контексте. Ведь любое усиление российского неоимперского влияния, несущего с собой идеи "православного русского мира", создает угрозу для пытающихся защититься от него мусульман. И наоборот, любое его ослабление в краткосрочной перспективе создает альтернативные возможности для уже существующих мусульманских государств, а в долгосрочной повышает вес и значение мусульманского фактора в самой "РФ" (сегодня это название может употребляться только в кавычках). Поэтому рассмотрим основные новости по этой теме, как непосредственно затрагивающие мусульман, так и не затрагивающие, но принципиальные для судьбы постсоветского пространства.

1. Азербайджан - Армения

После того, как вчера в Армении воинственными реваншистскими кругами была предпринята попытка государственного переворота, сегодня в ходе своего выступления ряд важных заявлений сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Началось все с того, что вчера 40 высокопоставленных армянских офицеров во главе с начальником Генштаба Армении Оником Гаспаряном выступили с заявлением, в котором призвали премьер-министра этой страны Никола Пашиняна подать в отставку. Подобные заявления со стороны военного командования, которое должно быть подчинено политическому руководству страны и дистанцировано от внутриполитической борьбы, ничто иное как военный мятеж или как минимум заявка на таковой. Так его восприняли и вдохновившиеся заявлением потенциальной армянской хунты реваншистские круги Армении, обвиняющие Пашиняна в том, что он "сдал Арцах", и МИД Турции, осудивший попытку государственного переворота в соседней стране, и сам Пашинян, принявший решение об отстранении Гаспаряна и призвавший на митинге своих сторонников армию не вмешиваться в политику.

Очевидно, что подобные высказывания армянских генералов не могли быть сделаны без согласования с потенциальными союзниками в Москве, хотя публично Кремль и Смоленская площадь призвали противоборствующие стороны к успокоению и заявили, что все это является внутренним делом Армении. Такую же позицию якобы над схваткой занял и президент Армении Армен Саркисян, который публично не поддержал путчистов, но в то же время и не одобрил решения Пашиняна о смене начальника Генштаба, таким образом законсервировав потенциальную хунту.

Вчера же, а также сегодня с заявлениями по данному поводу выступил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Констатировав острый кризис внутри Армении и заявив, что происходящее является ее внутренним делом, он в то же время предостерег от любых реваншистских планов и выразил удивление в связи с тем, что Россия собирается оказывать Армении поддержку в создании новой армии. «Пользуясь случаем, хочу спросить, для чего Россия будет помогать формировать новую армию Армении? Война закончилась. И сейчас у меня возникает вопрос: какая необходимость в усилении Россией армянской армии? Разве это служит миру?», - спросил Алиев.

В целом в выступлении Алиева, хоть и в осторожной форме многократно проявилось недовольство действиями Москвы по отношению к Армении и армянскому анклаву Карабаха, в который по согласованию сторон были введены российские миротворческие силы. Он указал и на пропуск туда иностранных лиц без согласования с Азербайджаном, и на введение там сепаратистами т.н. Нагорно-Карабахской Республики русского языка как официального, и в конце концов заявил, что по окончании 5-летнего срока мандата российских "миротворцев" Азербайджан может потребовать его прекращения. Все это по сути подтверждает наш прошлогодний прогноз о том, что ноябрьские соглашения 2020 года по итогам Второй карабахской войны не являются окончательным решением этой проблемы, а таят в себе риски уже Третьей карабахской (а возможно и не только) войны в будущем (https://golosislama.com/news.php?id=39307).

2. Украина

На фоне политики, проводимой Кремлем на Донбассе, лишний раз понятны причины, по которым от его влияния пытается оторваться Украина. Неожиданно для многих этот курс в последнее время ускорился даже при нынешнем президенте Владимире Зеленском, которого многие рассматривали как более удобного для Кремля президента Украины, предлагавшего ей не воинственную, а миролюбивую политику. Тем не менее, "голубь" Зеленский решился на то, на что так и не осмелился "ястреб" Петр Порошенко - зачистку разветвленной и мощной экономико-медийно-политической инфраструктуры прокремлевских сил в Украине, возглавляемой украинским олигархом и другом Путина Виктором Медведчуком.

Закрыты телеканалы 112 Украина, ZIK и Newsone, арестованы активы Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, заблокирован ряд популярных российских сетевых ресурсов, возбуждены дела в связи с финансированием прокремлевских террористов на Донбасе, объявлен в розыск их видный пропагандист Анатолий Шарий. Многие аналитики предрекают, что все это делает почти неизбежным новое военное обострение на Донбассе, возможно, уже с весенним потеплением. Тем более, что почти одновременно с этим туда на форум "Русский Донбасс" высадился десант кремлевских пропагандистов в лице Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна и Романа Бабаяна, которые объявили Донбасс русским (это не шутка) и пообещали скоро придти в Киев.

Главное, что вызывает обеспокоенность в такой ситуации, это даже не степень военной готовности или неготовности Украины к новой войне, потому что при наличии национальной консолидации в борьбе с врагом даже потеря каких-то территорий не будет критичной. Главным риском для Украины может стать раскол между условно и безусловно проукраинскими силами, который сейчас может произойти из-за непоследовательности Владимира Зеленского в своих действиях. Так, на днях на 7 лет лишения свободы был осужден украинский патриот Сергей Стерненко за действия, совершенные в 2014 году для нейтрализации прокремлевских сепаратистов, что спровоцировало взрыв негодования и массовые акции протеста со стороны проукраинских сил.

Если этот конфликт между президентом Зеленским и патриотичной частью украинского общества не будет преодолен, то на таком фоне возможные неудачи на фронте в случае нового военного обострения могут привести Украину к печальным последствиям. Что касается Кремля, то даже новые военные успехи на Донбассе стратегически обернутся для него серьезными потерями из-за новых санкций, которые в еще большем объеме будут на него наложены.

3. Беларусь

На минувшей неделе состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, кадры которой уже на символическом уровне окончательно превратили белорусского лидера из равновесного, а где-то даже и превосходящего своего московского коллегу игрока в его жалкую марионетку.

Сцены того, как когда-то уверенный в себе белорусский харизматик с подобострастием конспектировал слова своего коллеги, а точнее уже патрона, облетели весь мир. А так происходит потому, что вместо опоры на свой народ и диалога с ним, Лукашенко решил противопоставить себя ему и цепляться за власть любой ценой. Но если ты не можешь опереться на внутреннюю поддержку и своими действиями противопоставляешь себя значительной части внешнего мира в лице соседей по ЕС, то тебе остается лишь превратиться в заложника других внешних сил, в данном случае путинской России и коммунистического Китая. В итоге сама Беларусь, где Лукашенко опирается исключительно на послушных чиновников и силовиков, комичностью официальной пропаганды все больше начинает напоминать то ли КНДР, то ли современный Туркменистан.

https://youtu.be/rwyFSvZz3co

Тем не менее, серьезные эксперты отмечают, что превращение в комичную московско-пекинскую марионетку не позволит Лукашенко надолго сохранить свою власть. Имеющаяся информация позволяет предположить, что Кремль, выкрутив Лукашенко руки, будет настаивать на его уходе и замене более удобной и предсказуемой марионеткой. Причем, это может произойти как по жесткому сценарию привода вместо него к власти кого-то из лояльных силовиков, так и по внешне либеральному, при котором Лукашенко выпустит из тюрем ту часть оппозиционных лидеров, которые считаются людьми Кремля, а именно Виктора Бабарико и Марию Колесникову. Последний вариант в Кремле могут попытаться задействовать в рамках торга по новой сделке с Евросоюзом, в которой могут быть увязаны темы Украины и Беларуси.

Таким образом, только в активном режиме Кремлю на постсоветском пространстве сейчас приходится сталкиваться с проблемами и вызовами вокруг Карабаха, в Украине и в Беларуси. А кроме того, такими вызовами для него могут стать возможное обострение вокруг Приднестровья и в случае прихода к власти в Грузии оппозиционных сил, которые ориентируются на Михаила Саакашвили.

Если иметь в виду все вышеуказанное, становится понятно, почему внутриполитическая дестабилизация в самой "РФ" является для Кремля страшным сном, превращения которого в явь он будет пытаться не допустить всеми силами. Но мы-то знаем, что нет силы и могущества ни у кого кроме как от Аллаха.