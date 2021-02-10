Дайджест "Голоса Ислама" - 10 февраля

Наш сегодняшний дайджест новостей Уммы:

1) Афганистан снова захлестнула волна насилия

По меньшей мере два человека, в том числе начальник местной полиции, были убиты в результате нескольких взрывов бомб в столице Афганистана.

Представитель полиции Фердоус Фарамарз сообщил журналистам, что два человека были убиты и еще один ранен в результате взрыва бомбы в центре Кабула рано утром в среду.

Представитель министерства внутренних дел Тарик Ариан сообщил агентству AFP, что один из убитых был начальником районной полиции столицы.

Власти не сообщили, были ли взрывы вызваны так называемыми «бомбами-липучками», прикрепленными к транспортным средствам, или самодельными взрывными устройствами на дорогах.

Последние вспышки насилия в Кабуле последовали за серией нападений в утренние часы пик, направленных против известных афганцев, включая политиков, журналистов, активистов и судей.

Взрывы в среду произошли на следующий день после того, как четыре государственных служащих были застрелены в засаде в столице, а четверо полицейских были убиты в ходе другого нападения в западной провинции Герат.

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за теракты.

2) Турция готова на «греческую модель» в отношении С-400

Во вторник Турция дала понять, что готова отступить в своем споре с США по поводу ракет С-400 российского производства и может согласиться с моделью, основанной на владении Грецией С-300.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара может время от времени активировать систему в определенных случаях, вместо того, чтобы вводить ее в полную работоспособность.

«Нам не нужно использовать их все время. Мы могли бы использовать их в зависимости от угроз», - сказал он группе журналистов в интервью, опубликованном несколькими турецкими газетами.

«Мы открыты для переговоров на основе модели, используемой на Крите», - сказал Акар.

Напомним, что Кипр в 1990-е годы купил у Москвы ракеты С-300, но был вынужден передать их Греции после протестов Анкары. Греция в настоящее время использует систему на острове Крит во время военных учений или испытаний.

Очевидная уступка Турции последовала после того, как Вашингтон ввел санкции против турецких чиновников в декабре в соответствии с законом США, запрещающим значительные военные операции с Россией. Турция также была исключена Пентагоном из программы создания истребителей пятого поколения F-35 в 2019 году из-за опасений по поводу возможного российского шпионажа с использованием С-400.

Однако новое предложение Турции может быть истолковано как провал для Анкары, поскольку Дональд Трамп фактически сделал более выгодное предложение в ноябре 2019 года. Предлагаемая сделка требовала только отключение С-400, а взамен обещала возвращение Турции в программу F-35. и продажу американских ракетных комплексов "Пэтриот".

3) Алжир требует от Франции ответить за ядерные испытания на его земле



Высокопоставленный военачальник Алжира Бузид Буфриуа призвал Францию взять на себя ответственность за отходы, оставшиеся в Сахаре после ядерных испытаний там в 1960-х годах. Бригадный генерал Буфриуа, начальник инженерного отдела командования Сухопутными войсками, сделал свои комментарии во время интервью, опубликованного в февральском номере журнала «Алжирская армия».

Французские колониальные власти провели серию ядерных испытаний в алжирской Сахаре в период с 1960 по 1966 год. Всего было проведено семнадцать испытаний. Государственные учреждения Алжира и организации гражданского общества требуют, чтобы Франция раскрыла местонахождение своих ядерных отходов в Сахаре.

«Спустя шестьдесят лет после ядерных испытаний Франция по-прежнему отказывается раскрыть местонахождение своих ядерных отходов и выплатить компенсацию жертвам болезней, вызванных радиацией», - говорится в журнале.

Буфриуа отметил, что ситуация изменилась. «7 июля 2017 года 122 государства-члена Генеральной Ассамблеи ООН ратифицировали новый договор о запрещении использования ядерного оружия». Он пояснил, что договор «четко и недвусмысленно признает принцип «платит тот кто загрязняет», это первый раз, когда международное сообщество призвало ядерные государства исправить ошибки прошлого».

4) Франция депортирует чеченца, которому грозят пытки

Франция готовится депортировать 29-летнего уроженца Чеченской республики Ильяса Садуева. Ранее Париж дал ему статус беженца, но потом отменил решение, сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на Садуева.

Во Франции у него жена и пятеро детей. Он проживает там с 2016 года.

На родине Садуев обвиняется в терроризме. Российские власти неоднократно требовали выдать его и объявляли его в розыск через Интерпол. По этой причине Садуева судили по месту проживания в Страсбурге, но оправдали ввиду отсутствия доказательств его вины.

После суда французские власти вызвали Садуева в префектуру. Ему сообщили, что там ему выдадут разрешение, позволяющее находиться и работать во Франции. Однако вместо обещанного документа в префектуре его задержали и перевезли в депортационный лагерь.

Близкие Садуева опасаются, что в случае депортации в Россию ему грозят пытки и смерть.

5) Муфтий Кырыгзстана подал в отставку

Муфтий Кыргызстана Максатбек Токтомушев подал в отставку. сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-секретаря Духовного управления мусульман Кыргызстана Максата Атабаева.

Причина увольнения муфтия пока неизвестна. Токтомушев занимал пост муфтия с 2014 года.

Ранее спецслужбы республики сообщили о задержании главного бухгалтера Духовного управления мусульман Кыргызстана. По данным спецслужбы, руководство муфтията незаконно использовало деньги, внесенные паломниками для совершения хаджа, предоставив частным финансовым структурам крупные займы (свыше 100 млн сомов/$1 млн) и получая ежемесячные процентные надбавки.

После выявления этих финансовых операций, руководство ДУМК якобы стало настоятельно предлагать сотрудникам ГКНБ взятку в сумме $100 тыс. за сокрытие данных фактов и прекращение дальнейшего расследования, говорилось в сообщении.

9 февраля 2021 года было заведено дело по части 3 статьи 328 УК КР («Дача взятки в особо крупном размере») и в тот же день с поличным при передачи взятки сотрудникам ГКНБ задержан главный бухгалтер ДУМК. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.