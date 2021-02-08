Циничный расстрел дагестанца росгвардейцами

6 февраля 2021 года очередной дагестанец был цинично убит сотрудниками "правоохранительных органов". Причем, если в прошлый раз можно было пытаться объяснить это убийство самообороной вооруженного прикомандированного полицейского от безоружного гражданского лица, то обстоятельства произошедшего на этот раз свидетельствуют о циничной расправе.

Два сотрудника Росгвардии в кабинете Советского РОВД Махачкалы всадили 36 пуль (!) в бывшего главу села Новокули Абакара Капланова (на фото). Однако и в такой ситуации эта карательная структура, созданная для подавления народных выступлений, пытается оправдаться.

Так, в дагестанских СМИ со ссылкой на анонимный "источник в правоохранительных органах" сообщается, что бедным сотрудникам от убитого де поступали угрозы, в связи с чем они явились в РОВД жаловаться на него. Однако как приводится далее, "при попытке урегулировать этот конфликт с приглашением обеих конфликтующих сторон в кабинете начальника уголовного розыска и произошла трагедия".

Что же такого произошло, в результате чего в здании полиции в человека всадили 36 пуль?! Даже, если он начал себя конфликтно вести, что мешало при таком скоплении полицейских его просто задержать? И даже, если допустить применение в такой ситуации огнестрельного оружия в целях самообороны, то это были бы один, два выстрела, но 36 выстрелов это методичный расстрел и ничего другого.

Совсем недавно силовики удивили российскую общественность новацией, когда в здание ОВД они привезли судью, чтобы проводить там суд над Навальным. Теперь прямо в ОВД они уже осуществляют расстрелы, хотя смертная казнь в РФ официально отсутствует.

В прошлый раз, когда мы писали о похожей, хотя и не столь циничной истории, которая случилась месяц с небольшим назад, мы указали следующее: "Произошедшее вызвало яростное негодование в Дагестане. И неудивительно - в тех же США аналогичные инциденты, в частности, с убийством афро-американца Джорджа Флойда совсем недавно вызвали массовые протесты и беспорядки по всей стране под лозунгом Black Lives Matter (Жизни черных важны). Некоторые уже провели параллель между двумя ситуациями..." (https://golosislama.com/news.php?id=39452)

И как мы видим, таких параллелей становится все больше - российские силовики ведут себя в Дагестане так, как американские полицейские ведут себя в негритянских гетто. И неважно, что в данном случае сами убийцы в отличие от прошлого раза тоже оказались дагестанцами. Если российские силовые структуры приняли их в свои ряды, одели на них свою форму, выдали им оружие, то они автоматически взяли за них всю полноту ответственности. Тем более, когда это произошло на территории РОВД.

Случись подобное в США с черными американцами, десятки тысяч их представителей сейчас бы поднялись по всей стране под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни черных важны"). Важны ли жизни дагестанцев?!