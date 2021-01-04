Жизни дагестанцев важны: Дагестан для дагестанцев!

2 января в дагестанском Каспийске прикомандированный из Ярославля сотрудник полиции (на фото) выстрелом в голову в упор на глазах его близких убил отца пятерых детей Агая Магомедова.

По свидетельствам очевидцев, убитый, который был владельцем салона красоты, нанес пощечину своей пьяной сотруднице за развязанное поведение. За нее заступились прибывшие на место происшествия полицейские, и на угрозу одного из них применить оружие, Магомедов ответил: "Давай стреляй, че ты, герой, стреляй", после чего полицейский выстрелил ему прямо в голову.

По официальной версии МВД, это произошло "случайно" - выстрел должен был быть предупредительным, но убитый якобы попытался выхватить пистолет, поэтому он пришелся в голову. Однако очевидцы утверждают, что это было сделано намеренно.

Произошедшее вызвало яростное негодование в Дагестане. И неудивительно - в тех же США аналогичные инциденты, в частности, с убийством афро-американца Джорджа Флойда совсем недавно вызвали массовые протесты и беспорядки по всей стране под лозунгом Black Lives Matter (Жизни черных важны). Некоторые уже провели параллель между двумя ситуациями, что, на наш взгляд, требует разъяснения.

Сами по себе проблемы применения полицейскими оружия в конфликтных ситуациях, полномочий полицейских, их взаимоотношений с гражданским населением актуальны много где. В разных странах они решаются по-разному, в зависимости от уровня преступности, степени рисков для полицейских, их авторитета и т.п.

Однако к ситуации с убийством Агая Магомедова, кстати, самого бывшего сотрудника МВД, это не относится. Ведь и в США, и во всех нормальных странах функции охраны правопорядка на местном уровне выполняет местная полиция, сотрудники которой знают менталитет и специфику местного населения и в свою очередь известны ему. И только на оккупированных территориях полицейские функции выполняют не местные полицейские, а силовики из страны-оккупанта, воспринимающие все местное население как потенциальную угрозу.

Разве местный полицейский, земляк убитого, повел бы себя в этой ситуации таким же образом? Очевидно, что нет. Ведь и ему, и его семье жить в этом городе дальше, поэтому он бы попытался уладить эту ситуацию, используя для этого аргументы, понятные менталитету своего земляка. Так почему же вместо такого, местного полицейского, решающего проблемы местного уровня, там оказывается человек, относящийся к местному населению так, как израильский военный относится к палестинцам на оккупированных территориях?

Ответ на этот вопрос известен - потому Кремля относится к Дагестану уже давно не как к республике федеративного государства, а как к оккупированной территории, которая уже с назначения Владимира Васильева управляется военно-колониальными администрацией и методами (https://golosislama.com/news.php?id=33176). Назначение осенью 2020 года новым главой Дагестана бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Меликова только подтвердило такое отношение.

Если же говорить о порядках конкретно в Каспийске, в котором произошла эта трагедия, об отношении в нем колониальной власти к дагестанцам можно судить по обращению со своими местными подчиненными его мэра - тоже генерала Росгвардии Бориса Гонцова.

https://www.youtube.com/watch?v=YV6XzBLHpUw

Если московские генералы один за другим становятся главами Дагестана и даже мэрами его городов, стоит ли удивляться тому, что и функции местной полиции выполняют пригнанные из центральной России силовики, которые плевать хотели на дагестанский менталитет?

Поэтому, если и говорить о данном случае как о поводе для BLM по-дагестански, то его целью должно быть не только наказание одного полицейского и пресечение подобных случаев в будущем, а возвращение власти в Дагестане дагестанцам, которые должны выбирать ее сами на свобдных выборах, а не управляться московскими силовиками.