Палачи мусульман совершили военный переворот в Мьянме

Военные Мьянмы совершили военный переворот и объявили чрезвычайное положение после задержания гражданского лидера Аунг Сан Су Чжи и других высокопоставленных правительственных чиновников в ходе серии утренних рейдов. Это случилось после нескольких дней эскалации напряженности по поводу результатов ноябрьских выборов, на которых победила правящая партия.

В видеообращении, транслируемом по принадлежащему военным телевидению, говорится, что власть передана главнокомандующему вооруженными силами старшему генералу Мин Аунг Хлаингу. По его словам, чрезвычайная ситуация будет действовать в течение года.

Мио Ньюнт, представитель правящей Национальной лиги за демократию (НЛД), заявил ранее в понедельник, что Аунг Сан Су Чжи, президент Вин Мьин и другие лидеры были «арестованы» рано утром.

Позже в понедельник НЛД сообщила, что Аунг Сан Су Чжи призвала общественность не соглашаться с переворотом и выразить протест.

«Действия военных - это действия, направленные на то, чтобы снова привести нашу страну к диктатуре», - говорится в заявлении НЛД, в котором указано имя Аунг Сан Су Чжи. «Я призываю людей не принимать это, отреагировать и всемерно протестовать против государственного переворота».

В понедельник в столице страны должен был открыться парламент Мьянмы, в котором вооруженные силы получили четверть мест и обладают большей властью через доверенную им Партию солидарности и развития Союза (USDP).

Политики из провинций и регионов, а также известные политические активисты также были задержаны, в то время как мобильные и телефонные сети были отключены. Государственные СМИ также были отключены от эфира.

События понедельника вызвали немедленное международное осуждение.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эти события «серьезным ударом по демократическим реформам» и призвал всех лидеров воздерживаться от насилия и уважать права человека, сказал представитель ООН.

«Мы призываем бирманских военных лидеров освободить всех правительственных чиновников и лидеров гражданского общества и уважать волю народа Бирмы, выраженную в ходе демократических выборов 8 ноября», - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ну а нас эти события интересуют в первую очередь с точки зрения вопроса о рохинджа и других мусульманах Мьянмы. Напомним, что человек, который встал у руля в Мьянме, главнокомандующий ее армии, еще в 2019 году попал под санкции США из-за участия в геноциде мусульман. Военный переворот может означать как усиление репрессий и массовых убийств со стороны армии, которую теперь не будут сдерживать никакие гражданские власти, так и усиление международного давления на Мьянму с перспективой увидеть всех этих ребят в зеленой униформе на скамье подсудимых в Гааге.

Впрочем, многого мы еще не знаем о том, что произошло в Мьянме. И тем более о том, что произойдет. Будем следить за событиями.