США вводят санкции против главнокомандующего армией Мьянмы

Соединенные Штаты объявили о санкциях против главнокомандующего армией Мьянмы Мин Аунг Хлайнга и трех других командиров из-за их роли в этнической чистке мусульман рохинджа.

Государственный департамент США заявил во вторник, что предпринял действия после того, как обнаружил достоверные доказательства того, что эти бирманские военные были замешаны в насилии два года назад, из-за которого около 740 000 рохинджа бежали через границу в Бангладеш.

«С этим объявлением Соединенные Штаты стали первым правительством, публично принявшим меры в отношении самого высокопоставленного руководства бирманских военных», - заявил государственный секретарь Майк Помпео.

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что бирманское правительство не предприняло никаких действий для привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав человека, и что продолжают поступать сообщения о том, как бирманские военные совершают нарушения и злоупотребления правами человека по всей стране», - добавил он.

Помимо самого главнокомандующего, были санкционированы заместитель главнокомандующего Соэ Вин, бригадный генерал Тан Оо и бригадный генерал Аунг Аунг, а также семьи всех четырех офицеров.

Ранее следователи Организации Объединенных Наций сказали, что насилие в Мьянме дозволяет преследовать высокопоставленных генералов за «геноцид», и Международный уголовный суд начал предварительное расследование.

Помпео повторил вывод своего предшественника Рекса Тиллерсона в 2017 году, о том, что убийства равносильны «этнической чистке» - хотя и не употребил термин «геноцид».

Помпео выразил особое возмущение тем, что Мьянма в мае приказала освободить семерых солдат, которых осудили за убийство жителей мусульманской деревни, которые отсидели меньше времени, чем два журналиста Reuters, заключенных в тюрьму на более чем 500 дней после разоблачения этого преступления.

Он назвал это «вопиющим примером продолжающегося и серьезного отсутствия ответственности у вооруженных сил и их высшего руководства».

Хотя санкции никак не затрагивают Аунг Сан Су Чжи, нобелевскую лауреатку и бывшую политзаключенную, которая стала де-факто гражданским правителем страны, эксперты отмечают, что санкции являются наиболее заметным признаком разочарования США в Мьянме, с тех пор как она начала политические реформы в 2011 году, когда военные правители примирились с Вашингтоном и в конечном итоге позволили избрать политическое руководство.

В целом можно отметить, что заявление Помпео это хорошая новость, если это только первый шаг в давлении США на режим Мьянмы. Но это будет плохая новость, если Вашингтон намерен здесь остановиться.