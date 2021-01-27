Хай-тек соперничество между Саудовской Аравией и ОАЭ набирает обороты

Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовской Аравии много лет выступают единым фронтом на различных направлениях и кажутся на первый взгляд неразлучными союзниками. На самом деле между ними есть немало разногласий и довольно острых точек столкновения, например в Йемене. Журналист и геополитический аналитик Сабина Сиддыки на страницах Al-Monitor пишет об еще одной — высокотехнологической и экономической — стороне саудовско-эмиратовского соперничества, имеющей весь потенциал для дальнейшего развития.

Стремясь разнообразить свою нефтяную экономику по той же схеме, что и ОАЭ, Саудовская Аравия пытается развивать новые секторы экономики у себя дома, вместо инвестиций за рубежом. Но для чтобы стать региональным экономическим центром, Эр-Рияду придется увести некоторые фирмы из Дубая, в то время как большинство крупных международных фирм, работающих в регионе Персидского залива, уже имеют штаб-квартиры в крупнейшем городе ОАЭ.

Дубай, который считается предпочтительным местом даже для саудовских компаний, направленных за рубеж, является наиболее процветающим финансовым и коммерческим центром в регионе Совета сотрудничества стран Персидского залива. Однако поворотный момент в подходе Саудовской Аравии наступил, когда наследный принц Мухаммад бин Салман запустил проект футуристического города NEOM, стоимость которого оценивается в 500 миллиардов долларов.

Будучи центральным элементом экономической программы королевства «Видение 2030», этот мегапроект может стать ярким примером преобразования экономики Саудовской Аравии, если он сможет конкурировать с Дубаем в качестве делового центра. Следовательно, Эр-Рияд пытается опередить Дубай, хотя оба города могут взять на себя дополняющие роли.

Недавно Эр-Рияд запустил кампанию в рамках инициативы под названием Program HQ, в рамках которой компаниям с голубыми фишками и транснациональным корпорациям от Google до Siemens предлагаются стимулы для перемещения их региональных штаб-квартир из Дубая в Эр-Рияд. Якобы это делается для того, чтобы заманить высшее руководство ведущих иностранных компаний в Эр-Рияд, чтобы он выглядел как рынок большего размера, чем Дубай, а также для ускорения иностранных инвестиций.

По словам бизнес-руководителей, знакомых с презентацией, власти Саудовской Аравии предложили налоговые льготы, защиту от будущих регуляций и отмену квот на трудоустройство местных саудовских жителей. Поскольку ежегодная конференция инвесторов, аффилированная с Фондом общественных инвесторов (PIF), намечена на 27 января, почти все иностранные транснациональные корпорации, ведущие бизнес в Саудовской Аравии, уже связались.

Судя по всему, эти компании будут размещены в Финансовом районе короля Абдуллаха, большом деловом районе из 59 небоскребов к северу от Эр-Рияда. Однако большинство компаний хорошо обосновались в Дубае - они могут переместить лишь некоторые бизнес-подразделения или филиалы в Эр-Рияд, но перевод высшего руководства потребует больше времени. По сути, большинство транснациональных корпораций по-прежнему предпочитают базироваться в Дубае, но при этом хотят также захватить более крупный рынок Саудовской Аравии.

Тем не менее, Google Cloud договорился с Saudi Aramco о предоставлении инфраструктуры услуг облачных технологий, и вскоре может открыть свой первый филиал в королевстве. Кроме того, Western Union инвестировал 200 миллионов долларов в приобретение 15% акций Saudi Telecom, и STC заключила сделку на 500 миллионов долларов с Alibaba Cloud на предоставление аналогичных услуг.

Но благодаря такому сотрудничеству Саудовской Аравии с иностранными компаниями соперничество между двумя странами ССЗ набрало обороты. Интересно, что Абу-Даби и Эр-Рияд делают аналогичные шаги, такие как внедрение высоких технологий, инвестирование в бизнес-стартапы и ослабление консервативных социальных норм для привлечения туризма.

Вот некоторые из основных моментов.

Во-первых, ОАЭ стали первой арабской страной, отправившей миссию на Марс. Взлетевший с острова в Японии с помощью США в июле 2020 года космический корабль «Надежда» стоимостью 200 миллионов долларов достигнет Красной планеты в феврале 2021 года и создаст первую глобальную карту марсианской атмосферы.

По словам Омрана Шарафа, руководителя проекта, миссия на Марс была разработана, чтобы вызвать «большой сдвиг в мировоззрении» и стимулировать исследования, предложить стипендиальные программы в области фундаментальных наук и привлечь молодежь из других арабских государств. Однако, по словам Шарафа, основная движущая сила у всего этого «не космос, а экономика».

Вскоре после этого, 10 января 2021 года, принц Мухаммад бин Салман представил «Линию», амбициозный линейный город. Работая на возобновляемых источниках энергии, используя искусственный интеллект и производя нулевые выбросы углерода, это длинный жилой пояс, который будет простираться от побережья Красного моря вглубь суши до мегапроекта NEOM на северо-западе Саудовской Аравии.

В рамках почти трехлетнего планирования стоимость проекта оценивается в 100–200 миллиардов долларов, которые будут взяты из фонда поддержки в 500 миллиардов долларов, объявленных для NEOM в рамках государственного инвестиционного фонда королевства. Строительство начнется в 2021 году, и ожидается, что этот высокотехнологичный город принесет 48 миллиардов долларов в валовой внутренний продукт Саудовской Аравии и создаст 380 000 рабочих мест.

Между тем, даже в том, что касается стартапов, с прошлого года между двумя союзниками из ССЗ идет ожесточенная конкуренция. Предоставляя новые возможности после пандемии, ОАЭ недавно объявили о специальном пакете стимулов для возрождения экосистемы стартапов.

Даже Саудовская Аравия - процветающий рынок, хотя местные стартапы изо всех сил пытались выжить всего пять лет назад. Сегодня немецкий предприниматель Ронни Фрёлих замечает: «Если вы хотите добиться успеха на Ближнем Востоке, вам нужно быть в Саудовской Аравии - точка».

Кроме того, ОАЭ были первыми, кто стал привлекать иностранцев наиболее либеральным образом жизни, доступным в странах Персидского залива. Позже королевство также объявило о существенных изменениях для поощрения туризма, включая разрешение на концерты, спортивные мероприятия и показы фильмов и так далее.

В другом первом случае Абу-Даби пошел дальше и позволил иностранцам полностью владеть своим бизнесом и больше не нуждаться в местных партнерах.

По словам Хадиджи Хака, руководителя отдела исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки в Emirates NBD: «ОАЭ должны идти в ногу со временем или оставаться впереди, если они не хотят терять свое конкурентное преимущество. Когда в течение нескольких лет нефть стоила 100 долларов за баррель, в привлечении иностранных инвестиций не было особой необходимости. Ясно, что это изменилось».

Затем ОАЭ еще больше повысили ставки для других стран Персидского залива, позволив иностранным специалистам и инвесторам претендовать на получение 10-летней визы на жительство. Следовательно, это вынудило Саудовскую Аравию объявить собственную программу электронных виз для 49 стран.

Однако у Эр-Рияда есть некоторые факторы, работающие в его пользу, и он все еще может выиграть гонку из-за своего размера и больших возможностей для роста.

Во-первых, с населением 34 миллиона человек - в три раза больше, чем в ОАЭ, - королевство остается крупнейшим рынком в регионе Персидского залива. Основным недостатком ОАЭ может быть ограниченный размер и вместимость, хотя страна в целом эффективна и инновационна.

Во-вторых, с появлением NEOM изменился характер соревнования, поскольку проект города охватывает в общей сложности 27 000 квадратных километров, что почти эквивалентно небольшой стране. Выводя конкуренцию на новый уровень, «Линия» добавила совершенно новую концепцию. Для сравнения, в ОАЭ в основном есть проекты меньшего масштаба.

В-третьих, после ослабления ограничений на открытие компаний, принудительное исполнение контрактов и получение разрешений, Саудовская Аравия была признана наиболее прогрессирующей страной в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» за 2020 год. Тем не менее, королевство по-прежнему значительно отстает от своего партнера из ССЗ по необработанным цифрам. 62-е место по сравнению с ОАЭ на 16-м месте.

Следовательно, если все будет хорошо с NEOM и «Линией», транснациональные компании могут в конечном итоге перенаправиться в Саудовскую Аравию даже без какого-либо поощрения.

За последний год некоторые компании уже начали базироваться в Саудовской Аравии. Отмечая это изменение, Том Уотсон, партнер Michael Page на Ближнем Востоке, недавно сказал: «За последние 18 месяцев мы видели, как многие высокопоставленные лидеры в секторе недвижимости со всего мира переезжают, чтобы участвовать в гига-проектах».

Желаемый исход неизбежен, поскольку пандемия коронавируса создала «плодородную почву» для компаний в королевстве, говорит Сэм Блаттеис, бывший глава отдела по связям в Персидском заливе в Google, который консультирует многонациональные технологические компании. Он отмечает, что высокотехнологичные компании «в последние несколько недель стремятся росту в Саудовской Аравии».

Нам же остается наблюдать — выдержит ли регион присутствие двух высокотехнологичных и очень амбициозных лидеров.