Саудовская Аравия представила проект Линии - экологического города будущего

Саудовская Аравия приступила к реализации амбициозного плана по строительству города с нулевым выбросом углерода, построенного на 170-километровой прямой, - это первый крупный проект в рамках строительства футуристического мегаполиса Неом стоимостью 500 миллиардов долларов.

В воскресенье наследный принц Мухаммад бин Салман объявил о запуске программы «Линия», которая является частью стратегии королевства Видение 2030, направленной на диверсификацию экономики и отказ от зависимости от нефти. На Линии не будет машин и дорог, и в ней будет проживать миллион жителей со всего мира.

Объявление о новом проекте началось с короткого ролика, показывающего некоторые из крупнейших технологических достижений в истории человечества за последнее столетие, включая высадку на Луну и создание Интернета.

Затем звучит вопрос: «Что дальше?». И ответ приходит в виде телеобращения от Мухаммада бин Салмана.

«На протяжении всей истории города строились для защиты своих граждан. После промышленной революции города отдавали приоритет машинам, автомобилям и фабрикам, а не людям», - начал наследный принц.

«В городах, которые считаются самыми развитыми в мире, люди тратят годы своей жизни, чтобы добираться на работу. К 2050 году продолжительность поездок увеличится вдвое. К 2050 году одному миллиарду человек придется переехать из-за роста выбросов CO2 и повышения уровня моря. Девяносто процентов людей дышат загрязненным воздухом.

«Почему мы должны жертвовать природой ради развития? Почему семь миллионов человек должны ежегодно умирать из-за загрязнения окружающей среды?»

МБС также обратил внимание на смертельные дорожно-транспортные происшествия.

Принц заявил, что для решения этих проблем обычные города необходимо преобразовать в футуристические. Затем он представил Линию.

Он сказал, что в новом 170-километровом городе будет «ноль машин, ноль улиц и ноль выбросов углерода» и что его миллион жителей сможет выполнять все свои повседневные потребности, включая образование и отдых, в пяти минутах ходьбы от дома.

Было неясно, как и почему город, построенный по прямой линии, облегчает людям путь к желаемому месту назначения по сравнению с городом традиционной формы.

Пока не особенно ясно, как и почему город, построенный по прямой линии, облегчает людям путь к желаемому месту назначения по сравнению с городом традиционной формы.

Наследный принц также сказал, что можно будет добраться от одного конца Линии до другой за 20 минут, подразумевая, что будет построено очень высокоскоростное железнодорожное сообщение.

Строительство проекта планируется начать в начале 2021 года, и ожидается, что город добавит 48 миллиардов долларов в экономику королевства и создаст 380 000 рабочих мест, говорится в сопроводительном пресс-релизе. Сам проект будет стоить от 100 до 200 миллиардов долларов, сказал МБС журналистам в северо-западном городе Аль-Уля.

Эта блестящая кампания сопровождалась хэштегом в Twitter #whatisTHELINE, который содержал множество положительных комментариев и отзывов о планах.

Однако не всех эта идея убедила: один пользователь социальной сети назвал проект «чепухой».

«Кажется, что все связанное с «Неомом» придумал саудовский чиновник, который примерно в 4 часа ночи посмотрел научно-фантастический фильм на канале MBC и сказал: «Это круто, давайте потратим на это 100 миллиардов долларов», - заметил журналист Грегг Карлстром.

«Мухаммад бин Салман считает, что строительство городов будет происходить так же, как и в видеоиграх. Он думает, что со своей ерундой, которую он выплескивает в СМИ, он войдет в историю и сделает себя знаменитым», - сказал Валид аль-Хатлюль, брат заключенной в тюрьму феминистки Луджайны аль-Хатлюль. «Единственное, что ему удалось, - это заставить всех поверить в несостоятельность государства».

А члены племени Ховейтат, лидер которого был убит недавно саудовскими силовиками, обвиняют МБС в войне против окружающей среды. Весь проект Неом должен быть построен на землях племени.

В общем, мнения как всегда разделились. Со своей стороны отметим, что наличие футуристического взгляда в Саудовской Аравии не может не радовать. Мы не специалисты, чтобы оценить Линию, но тот факт, что саудовские власти вынуждены смотреть в далекое будущее и задумываются не просто о потреблении и копировании успешных западных моделей, но пытаются сами стать пионерами, это плюс. Другое дело, что люди, которые выходят с такими проектами, дискредитировали себя уже настолько, что верить им уже попросту невозможно.