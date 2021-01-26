Месут Озил перешел в "Фенербахче"

Турецкий «Фенербахче» завершил трансфер бывшего полузащитника сборной Германии Месута Озила, игравшего ранее в английской Премьер-лиге за "Арсенал", сообщил клуб в воскресенье.

Клуб также подтвердил, что подписал контракт на 3,5 года с немецким игроком турецкого происхождения.

Согласно заявлению, «Фенербахче» и «Арсенал» договорились о переезде Месута Озила в Стамбул. «Трансфер профессионального футболиста Месута Озила согласован с «Арсеналом», а также достигнута принципиальная договоренность с игроком», - говорится в заявлении.

Бывший полузащитник сборной Германии не играл за «Арсенал» с марта после того, как попал в немилость менеджера Микеля Артеты.

32-летний футболист даже не входил в состав «Арсенала» на этот сезон, несмотря на то, что он был одним из самых высокооплачиваемых игроков, и во время матчей демонстративно сообщал в твиттере, что поддерживает команду из дома.

Озил подвергся остракизму со стороны «Арсенала» сразу после того, как Артета был нанят менеджером в декабре 2019 года. Клуб дистанцировался от Озила, который заступился за преследуемых в КНР уйгуров.

В сообщениях в социальных сетях Озил также осудил Китай за сожжение Корана, закрытие мечетей и убийство религиозных ученых.

Критика Озила в адрес Китая привела к тому, что матчи "Арсенала" пропали из китайского телевидения. Правительство КНР обвинило Озила в том, что он «ослеплен и введен в заблуждение», а «Арсенал» заявил, что «мнение, которое он выражает, полностью является личным мнением Озила».

«Я хотел бы поблагодарить клуб за это удивительное путешествие за последние семь с половиной лет», - сказал Озил после подтверждения своего переезда в Стамбул.

«Поддержка, которую я чувствовал со стороны команды и болельщиков во время пребывания здесь, была поистине невероятной, и я всегда буду благодарен за это».

«Месут был в центре многих великих моментов для этого клуба на протяжении многих лет, включая эти три победы в финале Кубка Англии», - говорится в заявлении Артеты.

«Эти успехи навсегда останутся частью нашей истории. Мы благодарим Месута и желаем ему всего наилучшего в «Фенербахче»».

Кстати, сообщается, что свой первый сезон в "Фенербахче" Озил сыграет бесплатно, то есть без гонорара. Не совсем ясно, что это - акт альтруизма и благотворительности, или своего рода рекламный ход. А может быть "демоверсия" для Фенера. Самое главное для Озила, чтобы в "Фенербахче" он показал себя образца 2013-2017, а не 2018-2021, иначе карьера его закончится быстро и в турецком футболе тоже.

Что же, мы в любом случае пожелаем ему новых успехов.