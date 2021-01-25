Турция и Греция впервые за 5 лет ведут переговоры по Восточному Средиземноморью

В понедельник Турция и Греция начинают в Стамбуле предварительные переговоры - после пятилетнего перерыва — чтобы попытаться урегулировать морские границы, ставшие источником тревожных трений в прошлом году и столь же тревожных прогнозов на нашем сайте.

На прошлой неделе Греция увеличила в два раза свои западные территориальные воды в Ионическом море до 12 морских миль (22 километров) - максимума, разрешенного Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву или UNCLOS.

Закон добавил к суверенным владениям Греции 13 000 квадратных километров, что эквивалентно 10 процентам ее земли.

«Расширение территориальных вод на запад неизбежно посылает сигнал на восток», - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в парламенте в среду.

«В рамках того же правового режима мы можем решить нашу большую проблему с Турцией, если ее лидеры откажутся от своего спорного монолога и сядут поговорить».

Греция и Турция оказались на грани военной конфронтации в августе прошлого года после того, как Турция спустила на воду свое сейсмическое судно Oruc Reis в сопровождении небольшого военно-морского флота для разведки подводных запасов нефти и газа в водах Восточного Средиземноморья, которые Греция считает частью своего континентального шельфа и исключительной экономической зоной (ИЭЗ), что Турция оспаривает.

Хотя эти зоны не предполагают абсолютного суверенитета, как территориальные воды, они позволяют прибрежным государствам осуществлять суверенные права на поиск и разработку минеральных и живых ресурсов.

Возможность конфликта встревожила как НАТО, членами которого являются Греция и Турция, так и Европейский Союз.

«В переговорах с Грецией мы надеемся, что вопросы будут решаться в рамках прав, закона и справедливости, и что решения будут найдены», - заявил в субботу министр обороны Турции Хулуси Акар.

Переговоры, которые начинаются в понедельник, носят неформальный характер и не имеют обязательной силы, но в конечном итоге могут привести к формальному процессу переговоров, в результате которого будет заключен договор или соглашение об арбитраже в Международном суде ООН в Гааге.

Если ни то, ни другое не произойдет, греко-турецкая напряженность сохранится - с потенциально ужасными последствиями.

Что в повестке дня?

Греция всегда утверждала, что оставляет за собой право объявить территориальные воды в 12 морских миль в Эгейском море, но это тесно связано с вопросом континентального шельфа и ИЭЗ.

При таком 12-мильном режиме тысячи греческих островов в Эгейском море, некоторые из которых находятся всего в нескольких километрах от турецкого побережья, дадут ей суверенитет над 71,5 процента моря против 8,7 процента, даже несмотря на тот факт, что Турция обладает широчайшей береговой линией.

Это оставит для обсуждения только 19,8% моря.

Турция не подписала конвенцию UNCLOS и не согласна с положениями о континентальном шельфе и ИЭЗ для островов.

Анкара не оспаривает права островов на территориальные воды, но возражает против расстояния в 12 морских миль и пригрозила Греции военными действиями, если та воспользуется своими правами в соответствии с UNCLOS.

Переговоры в понедельник осложняются еще и тем, что Афины и Анкара расходятся во мнениях относительно того, что следует обсуждать.

Турции нужна широкая повестка дня, включающая обсуждение демилитаризации греческих островов в восточном Эгейском море.

Она также оспаривает греческое владение по крайней мере 18 из этих островов - районов, которые она называет «серыми зонами», и даже призвала к пересмотру Лозаннского договора, которым в 1923 году было установлено большинство границ современной Турции.

Греция хочет более узкой повестки дня, которая не ставит под сомнение территорию или ее право на 12 морских миль территориальных вод в соответствии с UNCLOS.

«Обе стороны должны будут проявить гибкость в повестке дня», - говорит Панайотис Иоакимидис, профессор международных и европейских исследований Афинского университета.

«Турции придется воздерживаться от таких вопросов, как демилитаризация островов и так называемые серые зоны. Греции нужно будет проявить гибкость и согласиться на обсуждение территориальных вод», - сказал он.

Иоакимидис сказал, что основной темой предыдущих переговоров были территориальные воды, а не ИЭЗ и континентальный шельф. В период с 2002 по 2016 год Греция и Турция провели 60 раундов переговоров.

«Фактически, мы достигли чего-то близкого к соглашению», - сказал он.

Высокопоставленный дипломатический источник Греции подтвердил это на условиях анонимности изданию Al Jazeera. В 2001 году Греция и Турция тайно провели свои первые предварительные переговоры.

«Формального соглашения не было ... и каждая сторона имеет несколько разную интерпретацию того, что было сказано, но в целом переговоры согласовали 12 морских миль греческих территориальных вод у берегов Эгейского моря и, возможно, Киклады, но 6 морских миль для островов Эгейского моря. на востоке Эгейского моря», - сказал источник.

Несмотря на UNCLOS, Иоакимидис не верит, что Греция в конечном итоге сможет придерживаться своего требования на 12 морских миль во всем Эгейском море.

«Я абсолютно не сомневаюсь, что [в таком случае Турция объявит войну]», - сказал он, и что Турция выступает за «дифференцированное расширение территориальных вод», подобное тому, что было неофициально согласовано в 2001 году.

Однако, если в вопросе UNCLOS Греция скорее всего готова пойти на попятную, то ее позиция по владению восточными островами Эгейского моря (и в конечном итоге по результатам Лозаннского договора), остаются твердыми.

«Аргументы Греции по всем этим вопросам чрезвычайно сильны с правовой точки зрения, поэтому я не понимаю, почему бы ей не изложить свои самые сильные юридические аргументы», - говорит Павлос Элефтериадис, профессор международного публичного права Оксфордского университета.

«Если греки не пожелают обсуждать вопросы суверенитета, то переговоры потерпят неудачу, потому что вы не сможете вести переговоры об исключительной экономической зоне или континентальном шельфе, если не знаете, где находится отправная точка - какие острова являются турецкими, а какие - греческими», - говорит Элефтериадис. .

Напомним, что греки в целом рассматривают все Эгейское море как «Греческое море», что восходит еще ко временам Троянских войн.

Турция тоже вызвала определенные ожидания у себя внутри страны разговорами о «Голубой родине» (Mavi Vatan) - доктрине военно-морской экспансии, которая охватывает большую часть того, что Греция считает своим континентальным шельфом.

«Приморские зоны являются предметом национальной гордости Эрдогана, потому что Турция уже несколько лет вынашивает амбиции стать энергетическим центром», - особенно потому, что Турция имеет ограниченные углеводородные ресурсы, - говорит Джан Эримтан, независимый историк и геополитический обозреватель.

Если ни одно из правительств не сможет прийти к компромиссу, единственным мирным решением, по мнению экспертов, сможет стать арбитраж в Гааге.

Официально Турция не признает юрисдикцию суда, но и здесь предварительные переговоры уже давали результаты.

«В 2004 году мы неофициально договорились о пакете мер, включая поездку в Гаагу», - говорит Иоакимидис.

Некоторые греческие политики говорят, что Греции следует расширить свою повестку дня и использовать этот кризис для разрешения всех разногласий с Турцией, в том числе по поводу разделенного острова Кипр.

Греция и Кипр добивались санкций ЕС против Турции в октябре в ответ на турецкие разведочные работы у побережья Кипра.

«Ключом к миру в Восточном Средиземноморье в значительной степени является решение кипрской проблемы. Где это, премьер-министр? Это не в повестке дня?» - заявил 20 января оппозиционный депутат от левой коалиции СИРИЗА Никос Воутсис.

Почему сейчас?

Турция оказалась в дипломатической изоляции из-за активного участия в военных конфликтах в Сирии и Ливии, а также из-за нарушения воздушного пространства Греции и посягательств (как считают греки) на греческую и кипрскую ИЭЗ.

Недавно избранный президент США Джо Байден менее дружелюбен, чем его предшественник, к Эрдогану, а больная экономика Турции нуждается в большем доступе к стабильному рынку ЕС.

«Турция… хочет сближения с ЕС, но не может сделать этого без сближения с Грецией», - говорит Иоакимидис.

Эрдоган, который в прошлом яростно критиковал позицию ЕС по Восточному Средиземноморью, заявил в этом месяце послам ЕС в Анкаре, что готов улучшить отношения.

Впрочем, у греков тоже не все радужно. В 2014 году Греция начала продавать концессии на добычу нефти и газа на шельфе, но интерес упал, поскольку крупные нефтяные компании опасаются участвовать в торгах за блоки, которые Турция будет оспаривать.

В прошлом году Греция подписала соглашения о разграничении морских ИЭЗ с Италией и Египтом.

Именно в районах, регулируемых этими соглашениями, Греция теперь расширяет свои территориальные воды. Затем она планирует ввести в действие 12 морских миль территориальных вод к югу и востоку от Крита.

Греция испытывает давление и по другим причинам. Директива ЕС от 2014 года потребовала от всех стран-членов зонировать свои территориальные воды и ИЭЗ для всей экономической деятельности, включая рыболовство, рыбоводство, разведку углеводородов и производство возобновляемой энергии, и крайний срок - март 2021 года.

Возможно, экономические перспективы в регионе и утечка, вызванная расходами на оборону, а также сохраняющаяся угроза вооруженной конфронтации, наконец, подтолкнут Грецию и Турцию к смелому политическому соглашению или, по крайней мере, к юридическому арбитражу.