"Федералы" бьют по символам татар и башкир

Российские силовики почти синхронно начали наступление на политические символы татарской и башкирской республик, наличие которых в составе фиктивной "Российской Федерации" мозолит глаза тем, кто по недоразумению называет себя "федералами", но на самом деле уничтожает федерализм, чтобы вернуть "единую и неделимую Россию" с губерниями вместо республик.

Так, стало известно о том, что 15 января Прокуратура Татарстана за подписью начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства М.М.Шарова выпустила документ, в котором говорится, что наличие в республике должности президента противоречит законодательству РФ. В обоснование этого приводится то, что "наименование указанной должности не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента Российской Федерации".

Напомним, что при президенте-основателе Российской Федерации Борисе Ельцине никаких проблем с президентами у республик в РФ не существовало - все они возглавлялись именно президентами, что логично, если учесть, что в статье 5 конституции РФ они в скобках называются "государствами". Эти проблемы начались только с приходом к власти Владимира Путина, который начал отнимать у республик их полномочия, заставлять все народы РФ переходить на кириллический алфавит (до этого в Татарстане по-татарски писали более удобной для тюрок латинской графикой и никому это не мешало) и расставлять на ключевые позиции московских наместников вместо избираемых жителями регионов лидеров.

В итоге сегодня все республики капитулировали по этому вопросу и переименовали своих президентов в "глав", а единственным исключением из этого правила остается Татарстан. И теперь прокуратура пишет, что будет добиваться "активации работы республиканских органов власти по приведению отдельных положений Конституции Республики Татарстан в соответствие с федеральным законодательством".

Однако ошибается тот, кто думает, что можно решить проблему, пожертвовав такой формальностью как должность президента республики. Почти одновременно с требованием переименовать президента в главу "федералы" умудрились докопаться до... давно стоявшего памятника, причем, в Санкт-Петербурге.

Так, Генеральная прокуратура РФ потребовала от руководства Санкт-Петербургского госуниверситета убрать находящиеся на его территории бюст и музей Ахмет Заки Валиди, основателя первой Башкирской республики и участника российского демократического федералистского движения.

"Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением, а также "Музея Ахмет-Заки" на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности", - говорится в предписании Генпрокуратуры.

То есть, если вчитаться внимательно, Валиди обвиняют даже не в "сотрудничестве с немецкими нацистами", как это обычно делается, потому что в прокуратуре прекрасно знают, что подтверждающих это фактов нет. Поэтому они обвиняют его просто в том, что он продолжал выступать за возрождение башкирской государственности, превращенной большевиками в фикцию (так же, как и при путинцах) в годы сакрализированной ими "Великой отечественной войны".

Можно ли поверить в такое совпадение двух демаршей прокуратуры, направленных против политических символов республик татар и башкир, подчеркнем, республик в составе России? Разумеется, такого не может быть. Очевидно, что одновременно с командой на зачистку оппозиционного политического пространства "федералам" дана команда добивать остатки национальной самостоятельности народов РФ, в первую очередь мусульманских.

Это наглядное подтверждение того, почему попытки отдельных мусульманских деятелей солидаризироваться с властью в борьбе с далеко не идеальной российской оппозицией в корне ошибочны (https://golosislama.com/news.php?id=39493).