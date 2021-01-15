Всетатарский общественный центр могут объявить экстремистами

Прокуратура Татарстана направила в Верховный суд республики заявление о признании Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) экстремистской организацией. Об этом сообщает издание "Idel.Реалии" со ссылкой на лидера ВТОЦ Фарита Закиев.

Закиев получил уведомление от прокуратуры о требовании признать центр экстремистским, а также ликвидировать его. Как сообщил Фарит Закиев, ВТОЦ работал с 1989 года.

Ранее на одной из пресс-конференций лидер организации сообщал, что против центра началась доследственная проверка по ст.282 (" Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") за выступления на митинге "День памяти" в 2019 году. В этом году традиционный митинг "День памяти" (в честь взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году) власти сначала запретили проводить, но позже суд встал на их сторону и одобрил акцию протеста.

Сам Фарит Закиев неоднократно становился объектом внимания местных силовиков. За минувший год его привлекли к административной отвественности три раза за нарушение правил проведения митинга. После двух назначенных штрафов на Закиева составили протокол о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. За это суд назначил ему 60 часов обязательных работ.

Информацию подтвердила прокуратура РТ.