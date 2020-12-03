Лидеру ВТОЦ назначили 60 часов общественных работ

Вчера, 2 декабря, Вахитовский райсуд Казани назначил татарскому активисту, лидеру Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фариту Закиеву 60 часов обязательных работ. До этого он провел ночь в отделе полиции, сообщают Idel.Реалии.

Закиев был задержан 1 декабря в центре Казани после одиночного пикета против ликвидации региональных Конституционных судов РФ. Ему вменили ч.8 ст.20.2 КоАП РФ — неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. По версии силовиков, 18 ноября во время митинга "День памяти" (в честь взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году) Закиев как организатор допустил выступления, не соответствующие теме митинга.

Лидера ВТОЦ доставили в суд, но провести заседание не успели. Силовики решили оставить его на ночь в отделе полиции. Вчера же на процессе суд подтвердил вину Фарита Закиева в неоднократном нарушении правил проведения митингов и назначил ему 60 часов обязательных работ.

— Я считаю, это [решение суда] успешным. Обычно по таким статьям мужчинам дают арест. Обязательные работы дают либо беременным, либо женщинам с детьми. Я убежден, что здесь нет состава нарушения. Есть два постановления Конституционного суда, где говорится, что в такого рода делах должна быть угроза общественному порядку, здоровью граждан. Выход за рамки темы выступления не относится к правонарушению. Полицейские никак не обосновали, в чем состояла общественная опасность. Они сказали, что некоторые выступающие позволили себе критику в адрес руководства республики. Извините меня, это уже полноценная цензура. Судья понял нас и решил исключить наказание в виде ареста, — прокомментировал юрист активиста Алексей Златкин.

Он уточнил, что в случае повторного привлечения Фариту Закиеву может грозить уголовное преследование. По словам Златкина, силовики добивались прекращения протестной деятельности лидера ВТОЦ.

— Своего они добились. Сейчас Фариту придется на некоторое время отойти об общественной работы, — сказал юрист.

Златкин планирует обжаловать решение суда, а впоследствии подавать жалобу в ЕСПЧ.