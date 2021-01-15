Великобритания запретила импорт товаров, произведенных рабским уйгурским трудом

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что использование Китаем принудительного труда уйгуров в тюрьме является "поистине ужасным варварством, которое мы надеялись оставить позади, в другой эпохе".

Выступая во вторник, он также отметил, что подобные нарушения со стороны Китая происходят "в промышленных масштабах" и изложил планы по противодействию британским компаниям, которые непреднамеренно или умышленно извлекают выгоду из нарушений прав человека по отношению к уйгурам в провинции Синьцзян на северо-западе Китая, и способствуют продолжению этих нарушений. Рааб также подчеркнул, что на Великобританию "возложен моральный долг реагировать на подобные нарушения".

Меры, принятые во вторник, предусматривают ужесточение британского "Закона о рабстве" с целью введения штрафов для предприятий, не соблюдающих правила прозрачности, распространения действия закона на государственный сектор, а также с целью " незамедлительного пересмотра" экспортного контроля в провинции Синьцзян.

Великобритания выразила обеспокоенность тем, что текстильная промышленность недостаточно тщательно проверяет, не используется ли при производстве товаров из Синьцзяна (который поставляет почти четверть мирового хлопка) принудительный труд, сообщает Агентство Франс-Пресс.

Британский ритейлер «Marks and Spencer» на прошлой неделе вновь заявил, что не использует хлопок из Синьцзяна, так как в индустрии моды растет озабоченность по поводу поставок из этой провинции.

В сентябре прошлого года британские парламентарии также предложили ряд мер, которые были направлены на то, чтобы заставить Великобританию ограничить торговые связи с Пекином, путем признания британского верховного суда, что Китай совершает геноцид в отношении уйгурского населения.

Отдельно стоит отметить, что в последнее время становится всё интереснее наблюдать за первыми шагами Соединённого Королевства во внешней политике, после того, как Великобритания официально покинула Европейский Союз.

«Голос Ислама» уже сообщал читателям о том, что Турция и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле (https://golosislama.com/news.php?id=39440). Также отдельного упоминания стоит тот факт, что в первый же день после выхода из ЕС, Соединенное Королевство сообщило, что положения о санкциях 2019 года по Сирии (в отношении режима Асада) вступают в полную силу 31 декабря 2020. В заявлении сказано, что санкции направлены на то, чтобы побудить правительство Сирии: воздерживаться от действий и политики, которые подавляют гражданское население в Сирии; добросовестно участвовать в переговорах для достижения политического урегулирования путем переговоров для достижения мирного решения конфликта в Сирии.

Пока что Великобритания в сфере внешней политики принимает решения, которые играют в пользу мусульман, и занимает более конструктивную позицию, чем ЕС, что не может не радовать. Некоторые эксперты также отмечают растущую роль турецко-британских отношений, которые имеют все шансы на стремительное развитие, особенно на фоне противостояния по линии Британия-ЕС с одной стороны, и Турция-ЕС с другой. Однако, говорить о Великобритании, как о «друге мусульман» пока, конечно же, рано, да и не стоит. Будем следить за ситуацией дальше.