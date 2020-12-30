"Эра побед для Турции и Великобритании"

Турция и Великобритания подписали во вторник соглашение о свободной торговле, как раз в те самые дни, когда Лондон готовится покинуть экономическую орбиту Европейского Союза в начале нового года.

Сделка, которая вступит в силу 1 января, направлена на поддержку торговли между двумя странами, которая в 2019 году составила более 25 миллиардов долларов.

Это одна из многих торговых сделок после Брекзита, которые британское правительство заключает со странами по всему миру. Она была заключена через несколько дней после подписания торгового соглашения с ЕС.

Напомним, что Великобритания вышла из ЕС 31 января этого года, но по-прежнему подпадала под действие правил ведения бизнеса этого блока и в рамках своего таможенного союза в течение переходного периода, который заканчивается 31 декабря.

Министр торговли Турции Рухсар Пеккан и посол Великобритании в Турции Доминик Чилкотт подписали британо-турецкое соглашение. Пеккан назвал сделку самым значительным торговым пактом для Турции с момента подписания соглашения о таможенном союзе с ЕС в 1995 году.

«Соглашение о свободной торговле - это новая и особая веха в отношениях между Турцией и Соединенным Королевством», - сказал Пеккан во время церемонии. Великобритания - второй по величине экспортный рынок Турции.

В заявлении британского правительства говорится, что сделка обеспечит существующие преференциальные тарифы для примерно 7600 британских предприятий, которые экспортировали товары в Турцию в 2019 году, обеспечивая продолжение беспошлинного потока товаров. Обе страны заявили, что сделка приведет к более всеобъемлющему соглашению в будущем.

В Турции сделку с большим энтузиазмом восприняли политические и бизнес элиты. Так председатель Стамбульской торговой палаты Чекиб Авдагич прокомментировал турецко-британское соглашение

«Для Турции это начало новой эры во внешней торговле. Британия - это шестая экономика мира. Свободную торговлю с Англией мы рассматриваем, как новую веху. Благодаря этому, мы сможем сильнее усилить нашу торговлю с Британией. Соглашение с Великобританией и возможные последующие события скорее всего заставят ЕС рассмотреть вопрос об обновлении соглашения о Таможенном союзе с Турцией».

А президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что «с 2021 года начинается новая эра побед для Турции и Великобритании». Ни больше ни меньше.

Соглашение с Британией, где у власти находится консервативное правительство во главе с внуком османского журналиста, является особенно хорошим знаком для Турции на фоне угроз санкций со стороны США и ЕС.