Китай давит на Турцию, чтобы та выдала уйгуров

Пекин ратифицировал договор об экстрадиции с Турцией, который, как предупреждают правозащитные группы, может поставить под угрозу семьи уйгуров и активистов, спасающихся от преследований со стороны китайских властей, если он также будет принят Анкарой.

Договор, подписанный в 2017 году, был официально оформлен на выходных на Всекитайском собрании народных представителей, а государственные китайские СМИ заявили, что он будет использоваться в целях борьбы с терроризмом. Столкнувшись с сильной оппозицией в своем парламенте, правительство Турции еще не ратифицировало соглашение, и критики призвали правительство отказаться от него и не допустить, чтобы договор «стал инструментом преследования».

В мае правозащитная группа Nordic Monitor выразила тревогу в связи с двусмысленностями в тексте договора, включая пункт, в котором говорится: «Не имеет значения, относят ли правонарушения к одной и той же категории по законам обеих сторон или описывают правонарушение в одних и тех же терминах».

Другие статьи позволяют одной стороне отклонить запрос, если они считают, что он носит чисто политический или военный характер, или если субъекту было предоставлено убежище.

Лео Лан, официальный представитель организации «Защитники прав человека Китая», сказал, что договор подвергнет уйгуров более высокому риску возвращения в Китай, где они могут столкнуться с задержанием и пытками, и предупредил Турцию о ее международных обязательствах по недопущению принудительного возвращения.

«Китай может использовать очень двусмысленные и широко определенные обвинения в области национальной безопасности, чтобы запросить экстрадицию определенных людей в Китай», - сказал Лан в интервью The Guardian.

Исторически Турция была местом, куда мигрировали многие тюркские мусульмане, бегущие из Китая, и Анкара выступала против злоупотреблений. Примерно 50 000 уйгуров сегодня являются беженцами в Турции, что делает ее крупнейшим центром уйгурской диаспоры в мире. Правда, у абсолютного большинства этих уйгуров (как и других беженцев в Турции) нет официального статуса беженца, что означает, что у Анкары нет никаких обязательств перед ними, и они могут быть депортированы по любой прихоти.

В мае посол Турции в США подтвердил культурные и языковые связи между группами тюркских этнических меньшинств Китая и Турцией и сказал Axios, что «любой вопрос, касающийся их благополучия, занимает особое место в нашей повестке дня».

Однако в последние годы Анкара стала ближе к Пекину и увеличила свою помощь в задержании или допросе уйгуров, которых китайские власти обвиняют в терроризме. Хотя Турция отказывается напрямую возвращать уйгуров в Китай, ее все же обвиняют в отправке их в третью страну, такую ​​как Таджикистан, где экстрадиция в Китай намного проще.

Получить документы о проживании стало труднее, и многие уйгуры в Турции сообщают о телефонных звонках от китайской полиции с угрозами членам семьи, все еще находящимся в Синьцзяне, если они не прекратят кампанию против политики правящей коммунистической партии.

В настоящее время у здания китайского консульства в Стамбуле проходят ежедневные демонстрации уйгуров в знак протеста против такого обращения.

«Поначалу уйгуры не воспринимали договор всерьез, потому что у всех стран есть такие соглашения между собой ... но факт в том, что бежавшие китайцы ханьцы идут на запад, а не в Турцию, поэтому этот договор специально нацелен на нас», - говорит Арслан Хидайет, австралийский уйгурский активист, проживающий в Стамбуле.

«Нас продали, несмотря на наши этнические и религиозные связи, что очень болезненно».

Дильшат Рашит, представитель базирующегося в Германии Всемирного конгресса уйгуров, сказал агентству France-Presse: «Этот договор об экстрадиции вызовет беспокойство у уйгуров, которые бежали из Китая и еще не имеют турецкого гражданства.

«Мы призываем турецкое правительство ... не допустить, чтобы этот договор превратился в инструмент преследования», - добавил он, заявив, что Пекин оказывает экономическое давление на Турцию, чтобы та ратифицировала договор.

Стив Цан, директор китайского института SOAS при Лондонском университете, сказал, что ключевой вопрос заключается в том, возьмет ли Турция на себя обязательство защищать уйгуров в пределах своих границ в соответствии с международными принципами и прозрачностью, даже перед лицом давления со стороны Пекина.

«Если этого не произойдет, это заставит уйгуров, живущих в Турции, беспокоиться о своей безопасности», - сказал Цан в интервью South China Morning Post.

По сообщениям СМИ, Пекин оказывал давление на Турцию, чтобы та ратифицировала договор, используя обещанные им поставки вакцины против Covid-19. У Китая есть история использования и прекращения торговли для достижения дипломатических целей. Как сообщается, первая партия вакцин Sinovac в Турции задерживается уже на несколько дней из-за проблем, связанных с «таможней».

Камер Артыш, уйгурский активист, проживающая в Турции, говорит, что община верит, что Анкара откажется ратифицировать договор.

«Конечно, коммунистическая партия Китая (КПК) предпримет все возможные действия, чтобы заставить турецкое правительство, но мы не думаем, что [договор] будет принят. Турецкий народ и неправительственные организации выступят против этого», - сказала она.

«Согласно КПК, все мы террористы, поэтому разумно ли турецкому правительству депортировать так много уйгуров? Мы не потеряем надежду ... Мы верим в силу народа больше, чем в силу правительства».