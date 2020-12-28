"Завещание" Карагюля: Турция станет местом великого возрождения Ислама

Новость дня, мимо которой не может пройти команда "Голоса Ислама" - это заявление Ибрагима Карагюля об отставке с поста главного редактора турецкого издания Yeni Şafak ("Ени Шафак", "Новый Рассвет").

Это СМИ принадлежит интегрированному в правящие круги Турции медиа-концерну Albayrak Holding и неофициально выражает их точку зрения на вопросы внутренней и внешней политики, не стесняя себя дипломатическим протоколом. Сам же Ибрагим Карагюль без преувеличения был рупором этого издания, чьи яркие, заводящие, порой провокационные в хорошем смысле этого слова публикации, ждали читатели по всему миру.

"Голос Ислама" не раз излагал для русскоязычных читателей смысл программных статей Ибрагима Карагюля, приводил цитаты из них и использовал его публикации в своем анализе. В частности, летом этого года мы рассказывали читателям о его статье-предупреждении в адрес Армении, в которой он писал, что эту страну в своих провокациях против Турции использует глобальная антитурецкая коалиция, и что это плохо для нее закончится (https://golosislama.com/news.php?id=38988). Всего через несколько месяцев этот прогноз полностью оправдался...

Сейчас нам хочется надеяться на то, что оправдается и тот прогноз Ибрагима Карагюля, который мы приведем ниже. Что касается причин его отставки, то он о них не сообщил, но подчеркнул в своем заявлении, что считает "Ени Шафак" своей семьей, продолжит писать для него и пожелал ему успеха, поблагодарив своих коллег и руководство газеты за многолетнее сотрудничество.

Нам же со своей стороны хотелось бы надеяться как на реализацию его пожеланий родной газете, так и на то, чтобы он лично смог раскрыть свой потенциал в не менее достойном и важном качестве. В русскоязычном пространстве "Голос Ислама" уже давно и намеренно является голосом критического реализма для мусульманской уммы, указывая на возможные риски и проблемы при реализации тех или иных исламских проектов, будь они партизанские или крупные геополитические. На этом фоне Ибрагим Карагюль и "Ени Шафак" с их непоколебимым оптимизмом нужны для выполнения не менее важной задачи - вдохновления мусульман, чего мы им и всем нам и желаем.

Ниже приводим фрагмент, вероятно, последней редакционной статьи Ибрагима Карагюля, любезно переведенный на русский нашими коллегами из телеграм-канала "Голос Турции" (https://t.me/voice_of_turkey):

"Турция - одна из центральных стран, которая будет определять мир будущего. Это будет нелегко, но мир со временем примет эту истину. Каждое их вмешательство, направленное на «остановку Турции», приводило к из же провалу.

Посмотрите на американские, европейские и азиатские СМИ. Турция - одна из главных тем для обсуждения в мире. Все эти обсуждения следуют за геополитическими шагами президента Эрдогана и сильным подъемом Турции. Они пытаются осознать это.

Какими бы хитрыми и подлыми ни были атаки с фронта, который они устроили внутри, и эта преграда будет преодолена. Мы полны решимости идти по избранному нами пути. Этот век станет веком подъема Турции. Несмотря на все глобальные расчеты, Турция будет выделяться как «центральная держава региона».

Анатолия - родина политического восхождения. Подобно своему возвышению после Крестовых войн, Турция станет местом Третьего Великого возрождения после третьего великого потрясения.

Теперь Турция представляет весь наш регион. Хотя он и превратился в арену для противостояния глобальных держав, Турция изменила все эти планы. У нас есть реальность, которая выходит за рамки политических партий, и групп по личным интересам. И те, кто присоединился к этой оси, создадут большое будущее.

Они пытаются украсть наше будущее и снова заставить этот народ и эту страну преклонить колени и бороться за выполнение указаний других стран.

«Идеология Турции» закрепилась в наших головах. Сейчас мы переживаем время, которое требует от нас борьбы за неё".