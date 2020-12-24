В Крыму российские силовики проводят "опросы" среди активистов и их соседей

Вчера, 23 декабря, российские силовики пришли с «опросом» о крымском имаме Сервере Темиркаляеве к его соседям в Нижнегорском районе Крыма. Об этом Темиркаляев рассказал активистам правозащитного объединения «Крымская солидарность».

По словам имама, полицию интересовал состав его семьи и источник доходов. Соседи рассказали силовикам о том, что он держит теплицы и трудится на стройках, и что у него четверо детей и жена в декретном отпуске. А также – что с ним живет пожилая мать семидесяти лет.

Ранее, 21 декабря силовики также приходили в дома троих крымскотатарских активистов – Бекира Муслимова, Сейтосмана Каралиева и Наримана Муединова.

Как рассказал правозащитникам Бекир Муслимов, в его доме в селе Солнечная Долина в Судакском районе полиция искала гражданина Узбекистана, сбежавшего с больницы с положительным тестом на коронавирус.

«К нам домой пришли сотрудники полиции. Меня дома не было. По прибытию жена сказала, что приходили полицейские. С ее слов, они представились. Один из них был младший лейтенант – фамилия Полянский, по-моему, точно не помню. Сказали, что разыскивают некоего Алиева Айдера – гражданина Узбекистана. Якобы он сбежал из крымской больницы с подтвержденным тестом на COVID-19, и когда лежал в больнице, указал мой адрес. Жена сказала сотрудникам, что не видела его никогда. Они написали объяснительную с персональными данными моей жены о том, что Алиев Айдер по данному адресу не проживал и не проживает, и не был никогда зарегистрирован. Она подписала и они ушли», – сообщил Бекир Муслимов.

Публичных комментариев российской полиции по поводу визита в дома крымскотатарских активистов нет.

Как отмечали в «Крымской солидарности», о визите российских силовиков рассказали уже не менее 30 человек.

Еще 21 декабря в Судаке российская полиция пришла в дом крымскотатарского активиста Рефата Камилова.

Накануне в Крыму сотрудники российской полиции пришли в дома крымскотатарских активистов. Общественному объединению «Крымская солидарность» стало известно как минимум о трех визитах полиции 15 декабря.​