Пакистан не признает Израиль до разрешения палестинского вопроса - глава МИД

Пакистан заявляет, что ясно дал понять Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), что Исламабад не может признать Израиль до тех пор, пока не будет урегулирован израильско-палестинский конфликт.

«Я категорически представил позицию Пакистана по Израилю министру иностранных дел ОАЭ о том, что мы не будем и не можем устанавливать отношения с Израилем до тех пор, пока не будет найдено конкретное и постоянное решение палестинского вопроса», - сказал вчера журналистам министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши.

Заявление Куреши было сделано через несколько дней после его визита в ОАЭ, который многие сочли решающим на фоне слухов о том, что Исламабад тайно отправил дипломата в Израиль.

Исламабад опроверг сообщения, которые появлялись в основном в израильских СМИ.

Отвечая на вопросы относительно сообщений о предполагаемом давлении со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран Персидского залива с целью признания Израиля, Куреши сказал, что он объяснил своему коллеге из ОАЭ «глубину эмоций и чувств пакистанцев к Палестине и Кашмиру».

По его словам, министр иностранных дел ОАЭ «полностью понял наши чувства» по этим двум вопросам.

Отвергая сообщения о давлении на Исламабад с целью признания Израиля, он сказал: «Во-первых, на нас не будет никакого давления. Во-вторых, мы должны принимать решения с учетом интересов Пакистана, а не из-за какого-либо давления. У нас есть политика, и мы по-прежнему ее придерживаемся».

Он сказал, что премьер-министр Имран Хан «снова и снова разъяснял, что на нас нет никакого давления в этом отношении».

В прошлом месяце Хан попал в заголовки газет, когда сообщил, что на Исламабад оказывали давление некоторые «дружественные» страны, чтобы он признал Израиль.

Хотя он не стал называть страны, несмотря на то, что его неоднократно спрашивали, являются ли они мусульманскими или немусульманскими, многие считают, что пакистанский лидер имел в виду Саудовскую Аравию и ОАЭ.

ОАЭ, Бахрейн и Марокко недавно установили дипломатические и экономические отношения с Израилем, в то время как некоторые другие государства Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, также обдумывают варианты нормализации отношений.

В последние годы отношения Пакистана со своими традиционными союзниками в Персидском заливе оказались под напряжением из-за «нейтралитета» Исламабада по ряду вопросов, включая войну в Йемене и блокаду Катара.

Эр-Рияд, похоже, раздражает критика со стороны Исламабада за его безразличную позицию по давнему спору Пакистана с Индией из-за Кашмира.

Между тем, стало известно, что Куреши также поднял вопрос о визовых ограничениях для граждан Пакистана на встрече со своим коллегой из ОАЭ.

Эмиратовцы заверили Куреши, что визовые ограничения были «временными» и введены лишь из-за вспышки пандемии COVID-19.

В это правда сложно поверить, учитывая список стран. Напомним, что в прошлом месяце ОАЭ перестали выдавать новые визы гражданам 13 преимущественно мусульманских стран. Решение вступило в силу 18 ноября и затронуло граждан Йемена, Сирии, Ирака, Ливии, Афганистана, Пакистана, Сомали, Кении, Ливана, Туниса, Алжира, Турции и Ирана.